Javni poziv sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je 10. septembra 2025. godine javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja za ovu godinu. Poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a kompletan tekst poziva i prijavni obrasci dostupni su na web stranici službe.

Cilj programa je potaknuti zapošljavanje u kantonu kroz nekoliko prioritetnih mjera. U fokusu su zapošljavanje nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih osoba, zapošljavanje žena, osoba starijih od 50 godina te mladih do 35 godina bez prethodnog radnog iskustva.

Posebna pažnja posvećena je i podršci zapošljavanju i samozapošljavanju djece šehida i poginulih branitelja. Kao dio tog projekta, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za boračka pitanja TK i JU Službom za zapošljavanje, poziv je objavljen 10. oktobra 2025. godine, također s trajanjem od 15 dana.

Ko može aplicirati i kako postupiti

Poziv je namijenjen poslodavcima i nezaposlenim osobama koje ispunjavaju uvjete predviđene javnim pozivom. Svi zainteresovani moraju preuzeti prijavne obrasce dostavljene uz tekst javnog poziva i ispuniti ih u skladu sa uputama. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Posebno je važno da aplikanti prate kriterije prema pojedinim mjerama (na primjer, minimalna starosna granica, stepen obrazovanja, status bez radnog iskustva i sl.), jer neispunjavanje kriterija automatski isključuje prijavu.

Zašto je važan ovaj program

Ovaj program nosi višestruku vrijednost: otvara mogućnosti za one koji su najviše marginalizovani na tržištu rada, omogućava osnaživanje ranjivih grupa, poput mladih ili osoba bez iskustva, te doprinosi ekonomskom rastu kantona kroz pokretanje radnih mjesta.

S obzirom da se javni poziv provodi u kontekstu smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja radne aktivnosti, korisnici programa mogu ostvariti trajniji pristup tržištu rada. Takođe, uključivanje djece šehida i poginulih branitelja dodatno čini program socijalno osjetljivim.

Korinisni linkovi

Javni poziv

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I REALIZACIJU PROJEKTA

PRIJAVA/OBRAZAC 1 – ZAPOŠLJAVANJE

PRIJAVA/OBRAZAC 2 – SAMOZAPOŠLJAVANJE

IZJAVA 1 – ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

IZJAVA 2 – SAMOZAPOŠLJAVANJE