Grad Tuzla je 3. oktobra 2025. godine objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada, namijenjen skupovima etažnih vlasnika u kolektivnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području grada.

Šta podrazumijevaju nužne popravke?

To su isključivo radovi koji imaju za cilj spriječiti dalja oštećenja zgrade ili zaštititi život i imovinu stanara. Konkretno: sanacija krova, nosivih zidova, stubova, temelja, dimnjaka, ventilacionih kanala, zamjena zajedničkih instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grijanje), radovi na fasadi, izolacija zidova i podova, te ostali radovi na zajedničkim dijelovima zgrade.

Ko može aplicirati?

Pravo na prijavu imaju upravitelji zgrada (pravna ili fizička lica-obrtnici s rješenjem o priznavanju) koji u ime etažnih vlasnika podnose zahtjev. U prijavi moraju dokazati da etažni vlasnici nemaju vlastita dovolja sredstva da samostalno pokriju radove.

Koliki dio troškova će Grad sufinansirati?

Skup etažnih vlasnika mora obezbijediti najmanje 70 % vlastitih sredstava. Grad Tuzla sufinansira do 30 % ukupne vrijednosti radova, ali u okviru maksimalnih limita:

Za radove na fasadi — najviše 20.000,00 KM

Za radove na krovu — najviše 8.000,00 KM

Za ostale nužne radove — najviše 3.000,00 KM

Kako i do kada podnijeti prijavu?

Prijave se podnose u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Tuzla. Nepravovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.