Grad Tuzla objavio javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada

Nedžida Sprečaković
Grad Tuzla/ Tabla/ Rang liste
Foto: Grad Tuzla

Grad Tuzla je 3. oktobra 2025. godine objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada, namijenjen skupovima etažnih vlasnika u kolektivnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području grada.

Šta podrazumijevaju nužne popravke?

To su isključivo radovi koji imaju za cilj spriječiti dalja oštećenja zgrade ili zaštititi život i imovinu stanara. Konkretno: sanacija krova, nosivih zidova, stubova, temelja, dimnjaka, ventilacionih kanala, zamjena zajedničkih instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grijanje), radovi na fasadi, izolacija zidova i podova, te ostali radovi na zajedničkim dijelovima zgrade.

Ko može aplicirati?

Pravo na prijavu imaju upravitelji zgrada (pravna ili fizička lica-obrtnici s rješenjem o priznavanju) koji u ime etažnih vlasnika podnose zahtjev. U prijavi moraju dokazati da etažni vlasnici nemaju vlastita dovolja sredstva da samostalno pokriju radove.

Koliki dio troškova će Grad sufinansirati?

Skup etažnih vlasnika mora obezbijediti najmanje 70 % vlastitih sredstava. Grad Tuzla sufinansira do 30 % ukupne vrijednosti radova, ali u okviru maksimalnih limita:

  • Za radove na fasadi — najviše 20.000,00 KM
  • Za radove na krovu — najviše 8.000,00 KM
  • Za ostale nužne radove — najviše 3.000,00 KM

Kako i do kada podnijeti prijavu?

Prijave se podnose u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Tuzla. Nepravovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Trumpov mirovni prijedlog za Gazu, šta predviđa i gdje smo sada

Vijesti

UIO i Konzorcijum Logistika BiH: Dogovor o ubrzanju carinskih procedura

Vijesti

Sudbina volontera Globalne Sumud Flotile i broda Mikeno i dalje neizvjesna

Vijesti

Akcije hapšenja u TK i KS, oduzeti brojni predmeti

BiH

Komšić u Kopenhagenu s generalnim sekretarom OSCE-a o reformi izbora u BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]