Objavljeni javni pozivi CIK-a BiH za izborne tehnologije i skladišni prostor

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu s Planom javnih nabavki za specifične izborne tehnologije usvojenim na 44. sjednici 18. septembra, objavila je dva javna poziva za dostavljanje informativnih ponuda, jedan za nabavku specifičnih izbornih tehnologija, a drugi za zakup skladišnog prostora zatvorenog tipa, s ciljem prikupljanja detaljnih tržišnih informacija radi pripreme službenih tendera usklađenih s mogućnostima tržišta i potrebama izbornog procesa.

“Javnim pozivom za nabavku izbornih tehnologija CIK BiH želi prikupiti informacije o tehnologiji koja će se koristiti na izborima u BiH,” saopćeno je iz CIK-a BiH.

Ponuđači trebaju dostaviti podatke o funkcionalnostima i tehničkim karakteristikama opreme, rokovima isporuke, uslovima održavanja, obuci za korištenje te okvirnim cijenama, a rok za dostavu informativnih ponuda je 15.10.2025; kompletan tekst poziva dostupan je OVDJE

Paralelno, javnim pozivom za zakup skladišnog prostora CIK BiH traži siguran i funkcionalan zatvoreni prostor za čuvanje osjetljivog i neosjetljivog izbornog materijala, koji mora ispunjavati sigurnosne i tehničke uslove, uključujući zaštitu, nadzor i kontrolu pristupa; ponude trebaju sadržavati lokaciju i površinu, tehničke karakteristike, uslove i cijenu zakupa, a rok za dostavu informativnih ponuda je 20.10.2025, uz puni tekst poziva, dostupan je OVDJE

Centralna izborna komisija BiH pozvala je sve zainteresirane privredne subjekte da se upoznaju s pozivima i dostave ponude u predviđenim rokovima, elektronski na [email protected] ili poštom na adresu Danijela Ozme br. 7, 71000 Sarajevo.