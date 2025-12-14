Jedna navika tokom ručka mogla bi pomoći u kontroli krvnog pritiska

Jednostavna promjena u svakodnevnoj prehrani, poput dodavanja jogurta uz ručak, mogla bi imati pozitivan utjecaj na zdravlje srca i krvnih sudova, pokazuje novo istraživanje provedeno u Japanu. Visok krvni pritisak, poznat i kao hipertenzija, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice i često se naziva tihim ubicom jer u ranim fazama rijetko daje jasne simptome.

Stručnjaci ističu da, osim genetike, na razvoj povišenog krvnog pritiska u velikoj mjeri utiču životne navike, prije svega ishrana, fizička aktivnost, stres i pušenje. Posebno se naglašava važnost smanjenja unosa soli, odnosno natrija, te povećanja unosa kalija, minerala koji ima suprotan učinak i pomaže organizmu da se oslobodi viška natrija.

Zašto je važan odnos natrija i kalija

Krvni pritisak predstavlja silu kojom krv djeluje na zidove arterija dok cirkuliše kroz tijelo. Kada su te vrijednosti dugoročno povišene, iznad 130/80, značajno raste rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara. Iako se često kao glavni krivac navodi so, naučnici ističu da nije presudna samo količina natrija, već ravnoteža između natrija i kalija u organizmu.

Kalij pomaže opuštanju krvnih sudova i izlučivanju viška natrija putem urina, zbog čega je njegov dovoljan unos ključan za zdravlje srca.

Kako je provedeno istraživanje u Japanu

Studija je provedena na 166 zaposlenika jedne velike japanske kompanije, prosječne starosti 44 godine. Učesnici su se hranili u firmi i bili su podijeljeni u dvije grupe kroz dva perioda od po četiri sedmice – jedan kontrolni i jedan intervencijski.

Tokom intervencijskog perioda, za ručak su im servirana jela s manjim udjelom natrija i većim udjelom kalija. Korištena je zamjena za so koja je sadržavala 75 posto natrijevog i 25 posto kalijevog hlorida, a uz svaki obrok učesnici su morali konzumirati mliječni proizvod, mlijeko ili jogurt, kao dodatni izvor kalija. U ostatku dana i tokom vikenda nisu imali ograničenja u ishrani, piše Eating Well.

Rezultati: Bolja ravnoteža minerala, ali bez promjene pritiska

Nakon četiri sedmice, analize urina pokazale su povoljniji odnos natrija i kalija. Nivo natrija bio je niži, dok je kalij bio značajno zastupljeniji, što se smatra pozitivnim za prevenciju hipertenzije. Ipak, kod učesnika nije zabilježeno značajno sniženje krvnog pritiska.

Istraživači navode da razloge treba tražiti u kratkom trajanju studije, relativno malom broju ispitanika, kao i činjenici da većina učesnika nije imala povišen krvni pritisak na početku istraživanja. Također, nije bilo moguće kontrolisati obroke koje su konzumirali izvan radnog vremena.

Kako ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu

Iako studija nije pokazala direktno sniženje krvnog pritiska, potvrdila je da promjene u ishrani mogu poboljšati ravnotežu elektrolita važnu za dugoročno zdravlje. Stručnjaci savjetuju postepeno smanjenje količine soli u jelima i izbjegavanje industrijski prerađene hrane, posebno suhomesnatih proizvoda koji sadrže velike količine natrija.

Preporučuje se i rjeđe konzumiranje hrane u restoranima, gdje se jela često dodatno sole, te povećanje unosa namirnica bogatih kalijem. Osim mliječnih proizvoda, dobar izbor su banane, avokado, krompir, batat, lisnato povrće, paradajz, mrkva, orašasti plodovi, mahunarke i riba poput lososa.

Umjesto soli, okus jela može se poboljšati začinskim biljem i začinima poput origana, kurkume ili cimeta, koji mogu imati i dodatne povoljne efekte na krvni pritisak. Uz ishranu, važnu ulogu imaju i redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, kontrola stresa, prestanak pušenja i umjeren unos alkohola.