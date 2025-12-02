Jednostavni trikovi koji produžavaju vijek trajanja hulahopki

Edina Rizvić Aščić
Jednostavni trikovi koji produžavaju vijek trajanja hulahopki
Foto: Pexels

Mnogi se susreću s tim da hulahopke brzo pucaju ili se oštete već nakon nekoliko nošenja, posebno kada se često peru i izlažu rastezanju.

Postoje ipak jednostavni postupci koji mogu produžiti vijek trajanja ovih čarapa, a najbolje rezultate daju kada se primijene prije prvog nošenja.

Prokuhavanje u vrućoj vodi

Prvi trik podrazumijeva kratko prokuhavanje hulahopki u vrućoj vodi, jer se na taj način vlakna stabiliziraju i postaju otpornija na istezanje.

Nakon toga preporučuje se da odstoje u frižideru dvadeset četiri sata, što dodatno učvršćuje materijal i smanjuje mogućnost pucanja prilikom oblačenja ili hodanja.

Drugi trik uključuje nježno prskanje unutrašnjosti hulahopki lakom za kosu. Ovaj postupak može privremeno ojačati vlakna i ublažiti habanje, pa je naročito koristan za tanke i osjetljive modele koji se lako oštećuju.

Uz ove metode važno je pridržavati se i osnovnih pravila pranja, jer snažno centrifugiranje i vruća voda mogu narušiti elastičnost materijala. Hulahopke je najbolje sušiti položene ravno, kako bi sačuvale oblik i trajnost, jer pravilna njega često čini najveću razliku.

pročitajte i ovo

Magazin

Otkrivamo kako trudnica može obezbijediti sve potrebne nutrijente za sebe i...

Magazin

Kako postići da parfem traje znatno duže na koži?

Magazin

Namirnice koje najčešće uzrokuju nadutost i taloženje masnoće na trbuhu

Magazin

Najveća greška koju ljudi rade pri kupovini mesa

Magazin

Trikovi za bolji san tokom jeseni i zime

Magazin

Miješanje guma različitih proizvođača: Šta je dozvoljeno, a šta nije

Magazin

Otkrivamo kako trudnica može obezbijediti sve potrebne nutrijente za sebe i bebu

Magazin

Vitamini za energiju i imunitet koji ženama mogu donijeti vidljivu promjenu

Magazin

Sezonski afektivni poremećaji: Kako preživjeti zimsku depresiju

Magazin

Kako postići da parfem traje znatno duže na koži?

Magazin

Ovi prirodni saveznici protiv bora nalaze se u vašoj kuhinji

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]