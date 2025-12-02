Jednostavni trikovi koji produžavaju vijek trajanja hulahopki

Mnogi se susreću s tim da hulahopke brzo pucaju ili se oštete već nakon nekoliko nošenja, posebno kada se često peru i izlažu rastezanju.

Postoje ipak jednostavni postupci koji mogu produžiti vijek trajanja ovih čarapa, a najbolje rezultate daju kada se primijene prije prvog nošenja.

Prokuhavanje u vrućoj vodi

Prvi trik podrazumijeva kratko prokuhavanje hulahopki u vrućoj vodi, jer se na taj način vlakna stabiliziraju i postaju otpornija na istezanje.

Nakon toga preporučuje se da odstoje u frižideru dvadeset četiri sata, što dodatno učvršćuje materijal i smanjuje mogućnost pucanja prilikom oblačenja ili hodanja.

Drugi trik uključuje nježno prskanje unutrašnjosti hulahopki lakom za kosu. Ovaj postupak može privremeno ojačati vlakna i ublažiti habanje, pa je naročito koristan za tanke i osjetljive modele koji se lako oštećuju.

Uz ove metode važno je pridržavati se i osnovnih pravila pranja, jer snažno centrifugiranje i vruća voda mogu narušiti elastičnost materijala. Hulahopke je najbolje sušiti položene ravno, kako bi sačuvale oblik i trajnost, jer pravilna njega često čini najveću razliku.