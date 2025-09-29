Još jedna optužnica u TK zbog trgovine uticajem

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Bege Gutića (55) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je u tri tačke optuženja u periodu od maja 2020. do jula 2023. godine, kao predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) Banovići, a od decembra 2020. godine i načelnik Općine Banovići, u sticaju počinio krivična djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, davanje dara ili drugih oblika koristi i učestvovanje u grupi ljudi koja spriječi službenu osobu u vršenju službene radnje. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Banovićima na potvrđivanje.

U prvoj tački optužnice se Gutić tereti da je u periodu od maja 2020. do marta 2021. godine, koristeći svoj politički i društveni uticaj, posredovao kod novoizabranog vršioca dužnosti direktora Rudnika mrkog uglja Banovići, koji je također bio član političke stranke SDA, da se dvoje zaposlenika, koji su bili članovi druge političke stranke i sindikata, smijene i prerasporede na niže plaćena radna mjesta. U decembru 2020. godine, dodatno je intervenisao da se još jedan radnik premjesti zbog političkih stavova njegove supruge.

U drugoj tački optužnice se tereti da je februaru 2022. godine, koristeći svoj položaj načelnika općine i predsjednika Općinskog odbora SDA, ponudio vijećniku iz opozicione stranke nezakonitu korist u vidu zaposlenja članova njegove porodice u javnim institucijama i preduzećima, sa ciljem da vijećnik napusti svoju stranku i priključi se klubu vijećnika SDA Banovići, čime bi se osigurala politička većina u općinskom vijeću. Vijećnik je odbio ponudu, a postupanje optuženog je bilo suprotno načelu zakonitosti i transparentnosti, čime je svjesno prekršio Kodeks ponašanja koji je donijelo Općinsko vijeće Banovići, te postupao suprotno odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

U trećoj tački optužnice se Gutić tereti da je u julu 2023. godine, koristeći svoj politički i službeni položaj, putem javnog poziva organizovao okupljanje građana ispred zgrade Općine Banovići s ciljem da se spriječi ulazak vijećnika u prostorije Općinskog vijeća Banovići. Okupljeni građani, predvođeni optuženim, fizički su onemogućili pristup vijećnicima, uz verbalne i fizičke napade, čime je zakonodavnom tijelu općine onemogućeno da obavi službenu radnju u skladu sa zakonom.

Optužnica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je potkrijepljena većim brojem materijalnih dokaza koji su dostavljeni Općinskom sudu u Banovićima.