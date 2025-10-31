JP Željeznice FBiH: Izloženi smo neosnovanim pritiscima Koksare Lukavac

JP Željeznice Federacije BiH uputile su saopštenje za javnost u kojem navode da su već duži period izložene neosnovanim pritiscima i iskrivljenoj medijskoj slici koju, kako tvrde, plasira Koksara Lukavac.

U saopštenju se navodi:

JP Željeznice FBiH nalaze se već duži period u iskrivljenoj medijskoj slici u bh. javnosti uzrokovane iznošenjem netačnih, tendencioznih i štetnih neistina objavljenih u pojednim bh. medijima, a što stvara negativnu sliku i direktno utiče na poslovni imidž Željeznica FBiH. Naša je obaveza da iznesemo tačne i istinite argumente i činjenice koje će osvijetliti i razjasniti pravo stanje u ŽFBiH, te prezentirati stav Uprave o najvažnijim aktuelnim pitanjima, posebno na agresivne i neutemeljene pritiske od strane Koksare Lukavac.

Na početku da podsjetimo da su Željeznice FBiH zbog katastrofalnih poplava i klizišta u oktobru prošle godine na području Jablanice pretrpjele ogromnu štetu zbog četveromjesečnog prekida željezničkog saobraćaja. Nakon sanacije pruge, zahvaljujući poduzetim mjerama aktuelne Uprave i kontinuiranom radu zaposlenika, poslovanje preduzeća je stabilizirano, a likvidnost je trenutno zadržana.

Međutim, izazovi u poslovnom okruženju i promjene kod strateških komitenata odrazili su se i na finansijsko poslovanje ŽFBiH. Tri naša ključna strateška partnera: JP Elektroprivreda BiH, Željezara i Koksara, suočavaju se sa značajnim poslovnim poteškoćama. Rudnici koji su u sastavu Elektroprivrede BiH bilježe smanjenje proizvodnje uglja, Željezara je u procesu preuzimanja od strane druge kompanije, dok je u Koksari pokrenut stečajni postupak. Ove okolnosti direktno utiču na obim prevoza, s obzirom na to da navedeni strateški partneri čine značajan dio transportnih kapaciteta Željeznica FBiH.

Sasvim je jasno da su ŽFBiH u službi razvoja bh. privrede i servis naših građana. Zato čudi kada se ŽFBiH javno optužuju da „kočničari“ za poslovanje pojedinih preduzeća, te se loši rezultati poslovanja žele amnestirati i ogromna dugovanja tih preduzeća pripisati ŽFBiH.

Iznosimo činjenice vezane za ozbiljno narušavanje finansijskog poslovanja ŽFBiH, a usljed dugogodišnjeg neizvršavanja Ugovornih obaveza od strane Koksare Lukavac prema nama.

Kokasara Lukavac je strateški komitent naših usluga prevoza i za potrebe tog kombinata ŽFBiH su obezbjedile vučne i vučene kapacitete i izvršile svaku traženu uslugu prevoza u skladu sa potpisanim Ugovorima o prevozu. Također, ŽFBiH su godinama unazad suočene sa nemogućnošću naplate svojih potraživanja od Koksare Lukavac i zbog čega smo u više navrata tokom ove godine tražili izmirenje tih obaveza.

ŽFBiH su nakon uspostave saobraćaja, početkom februara 2025. godine, bezuslovno nastavile sa prevozom za Koksaru, kako cjelokupni sistem ne bi došao u blokadu. Sredinom godine, Ugovor o prevozu sa Koksarom je aneksiran na način da je od Koksare traženo dodatno obezbjeđenje za tekuće prevoze, a za raniji dug Koksara je dala Izjavu o izmerenju u ratama.

Unatoč svim naporima da se obezbjedi nesmetan prevoz i razumijevanju ŽFBiH za probleme sa likvidnošću Koksare, Uprava tog preduzeća pokreće proceduru stečaja.

Po saznanju da je Uprava Koksare Lukavac podnijela zahtjev za stečaj i po otvaranju predstečajnog postupka, ŽFBiH su inicirale hitan sastanak sa imenovanim stečajnim Upravnikom i predstavnikom kompanije „Pavgord“, kako bi se dogovorili modaliteti i uslovi daljnje saradnje. Sastanak je održan 17.10.2025. godine u prostorijama ŽFBiH o čemu je sačinjen Zapisnik i informacija je prosljeđena resornom Ministarstvu prometa i Ministarstvu industrije u Vladi FBiH. Na sastanku je stečajni Upravnik zamolio Upravu ŽFBiH da se u cilju spriječavanja ekološke katastrofe uzrokovane nekontrolisanim gašenjem Koksne baterije nastavi doprema ugljena iz Ploča za što je obezbjedio avansno plaćanje prevoza od strane kompanije „Pavgord“. ŽFBiH su to prihvatile, te je potpuno nejasno zašto se u javnosti plasira drugačija, iskrivljena slika.

Učinili smo dodatni napor i omogućili svojim angažovanjem i ustupcima prema Koksari opstanak Koksne baterije i izbjegli ogromne štete po industriju u BiH. Uprava ŽFBiH je tim svojim postupkom izrazila senzibilitet prema radnicima Koksare. Međutim, i ŽFBiH imaju 2.500 uposlenih, te je Uprava Društva dužna voditi računa i o plaćama svojih uposlenika i ne dovesti kompaniju u situaciju nelikvidnosti.

Željeznice FBiH su 25.10.2025. godine podnijele krivičnu prijavu protiv odgovorne osobe u Koksari zbog jasne namjere da se obezbjedi usluga prevoza bez namjere plaćanja za istu, što je nezakonito.

Trenutni dug Koksare Lukavac prema ŽFBiH iznosi oko 8,5 miliona KM, od čega preko 2 miliona KM otpada na tekući dug.

Jedinstven stav o ovom pitanju sa Upravom imaju i Sindikalne organizacije JP Željeznice FBiH. Sindikalni lideri, između ostalog, traže zaštitu radnika i odgovorno rješenje duga između Kokasre Lukavac i ŽFBiH. Željezničari ne smiju biti kolateralna šteta poslovne neodgovornosti drugih privrednih subjekata.

Uprava ŽFBiH apeluje da se hitno iznađe najbolje rješenje za kompletan industrijski lanac u Federaciji BiH, te da se uz posredovanje dva resorna ministarstva, a što smo inicirali ranije u dostavljenoj informaciji prema ministarstvima, kompanije Koksara Lukavac, Arcelor Mittal (Nova Željezara) i ŽFBiH najhitnije dogovore o uslovima pod kojima je moguć nastavak saradnje i nesmetan transport i opskrba Koksare sirovinom i otprema gotovih proizvoda iz iste.