Jutro poslije požara u Domu penzionera, sve ograđeno, u toku uviđaj

Jutro poslije tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla, prostor oko zgrade je zatvoren i ograđen policijskim trakama.

Korisnici Doma koji su preživjeli požar nalaze se na sigurnom i pod nadzorom medicinskog osoblja.

U Gradskoj upravi Tuzle u toku je vanredni Kolegij Gradskog vijeća, na kojem predstavnici policije, vatrogasne službe, civilne zaštite i zdravstvenih ustanova iznose nove informacije o stanju povrijeđenih i daljnjim koracima nakon tragedije.

Podsjećamo, u požaru koji je sinoć oko 20:45 sati zahvatio sedmi sprat Doma penzionera, prema podacima iz Uprave policije MUP-a TK, život je izgubilo deset osoba, dok je više od 20 povrijeđeno, među njima i vatrogasci, policajci, medicinski radnici te uposlenici Doma.