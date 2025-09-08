Kajganić na konferenciji u Singapuru predstavio iskustva BiH u borbi protiv trgovine ljudima

Na međunarodnoj konferenciji tužilaca koju u Singapuru organizuje Međunarodna organizacija tužilaca (IAP), glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić učestvovao je kao panelista i predstavio iskustva bh. pravosuđa u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, riječ je o oblastima kriminaliteta kojima je Bosna i Hercegovina, kao tranzitna zemlja, posebno izložena, pa su zbog toga u fokusu rada državnog tužilaštva. Ova institucija ima poseban odsjek za procesuiranje navedenih krivičnih djela, a sam Kajganić nalazi se na čelu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, u kojoj djeluju sve policijske i sigurnosne agencije u BiH.

Borba protiv ovih pojava od izuzetne je važnosti i u kontekstu evropskog puta BiH i njenog kandidatskog statusa. U proteklim godinama Tužilaštvo BiH podiglo je više desetina optužnica, obuhvatajući i članove organizovanih kriminalnih grupa koje su činili domaći i strani državljani.

Dio Kajganićevog izlaganja odnosio se i na metode otkrivanja i dokumentovanja dokaza koji spadaju u sferu visokotehnološkog kriminala, kao i na međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Na 30. godišnjoj konferenciji IAP-a učestvuju tužioci iz brojnih zemalja svijeta.