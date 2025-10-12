Kako jednostavno očistiti rešetku rerne od masnoće

Čišćenje rešetke rerne može biti pravi izazov, naročito kada se na njoj nakupi tvrdokorna masnoća. Ipak, uz nekoliko jednostavnih koraka i malo strpljenja, možete je vratiti u prvobitno stanje bez prevelikog napora.

Metoda sa sredstvom za čišćenje rerne

Za ovu metodu potrebno je samo sredstvo za čišćenje rerne i plastična vreća za smeće. Rešetku stavite u vreću i obilno je poprskajte sredstvom za čišćenje. Dobro zavežite vreću i ostavite je da odstoji najmanje jedan sat, a najbolje preko noći.

Nakon toga, izvadite rešetku i isperite je vodom kako biste uklonili ostatke masnoće i sredstva. Na kraju je obrišite krpom od mikrovlakana i ostavite da se potpuno osuši.

Metoda sa deterdžentom za mašinu za suđe

Druga, jednako efikasna metoda uključuje deterdžent za mašinu za pranje posuđa i vruću vodu. Dno kade ili umivaonika obložite starim peškirom kako biste zaštitili površinu, a zatim položite rešetku rerne na njega.

Prelijte rešetku vrućom vodom i dodajte oko 100 mililitara deterdženta za mašinu za suđe. Ako koristite kapsule, dovoljno su dvije. Ostavite da se namače oko osam sati ili preko noći.

Kada završite, ispustite vodu, prebrišite rešetku žicom za suđe, dobro je isperite i obrišite krpom od mikrovlakana.

Obje metode su jednostavne, ne zahtijevaju skupe proizvode i ostavljaju vašu rernu besprijekorno čistom.