Kako očistiti četku usisivača i ukloniti zapetljane dlake i prašinu?

Kako očistiti četku usisivača jedno je od pitanja koje se često javlja kada uređaj počne slabije uklanjati prašinu i nečistoće s podova i tepiha. Kosa, dlake kućnih ljubimaca i sitne nečistoće s vremenom se nakupljaju oko rotirajućeg valjka, otežavaju njegovo okretanje i mogu smanjiti učinkovitost čišćenja.

Iako se posuda za prašinu ili vrećica redovno prazne, rotirajuća četka često ostaje zanemarena. Upravo ovaj dio usisivača dolazi u direktan kontakt s podlogom i skuplja nečistoće koje se mogu čvrsto zapetljati među vlaknima.

Redovno održavanje zato je važno ne samo zbog kvalitetnijeg usisavanja nego i zbog sprečavanja dodatnog opterećenja mehanizma koji pokreće četku.

Kako očistiti četku usisivača pomoću makaza i češlja?

Prije početka čišćenja usisivač je potrebno isključiti iz električne mreže, a kod bežičnih modela ukloniti bateriju ako je to predviđeno uputstvom proizvođača.

Ako konstrukcija uređaja omogućava vađenje rotirajuće četke, najbolje ju je izvaditi kako bi čišćenje bilo jednostavnije.

Za uklanjanje zapetljane kose i dlaka mogu poslužiti male makaze, poput onih iz kozmetičkog pribora. Njima se pažljivo presijecaju pramenovi koji su se omotali oko valjka, vodeći računa da se ne oštete vlakna četke.

Češalj također može pomoći pri podizanju dlaka koje su duboko zapetljane. Umjesto snažnog povlačenja, bolje ih je postepeno oslobađati kako se ne bi oštetili dijelovi četke.

Stara četkica za zube može ukloniti tvrdokornu prljavštinu

Nakon uklanjanja većih nakupina kose, korisno je uzeti staru četkicu za zube. Njena vlakna mogu doprijeti do prostora između dlačica rotirajuće četke, gdje se često zadržavaju prašina i sitne nečistoće.

Četkanjem prema vani moguće je izvući preostale dlake, mrvice i druge naslage koje se teško uklanjaju rukom.

Posebnu pažnju treba posvetiti krajevima valjka, gdje se kosa često omotava oko osovine i može otežati okretanje četke.

Prije eventualnog pranja važno je ukloniti što više suhih nečistoća. Ako se prašina odmah pokvasi, može se pretvoriti u ljepljivu naslagu koju je teže očistiti.

Smije li se rotirajuća četka usisivača prati vodom?

Pranje vodom zavisi od vrste usisivača i preporuka proizvođača. Kod pojedinih modela odvojivi valjak može se prati blagim sapunom i vodom, dok se kod drugih takvo čišćenje ne preporučuje zbog električnih ili mehaničkih dijelova.

Zato prije pranja treba provjeriti uputstvo za upotrebu i nikada ne potapati u vodu dijelove koji sadrže motor, električne kontakte ili druge komponente koje nisu predviđene za pranje.

Ako je pranje dozvoljeno, nakon uklanjanja prljavštine valjak treba temeljito isprati i ostaviti da se potpuno osuši na zraku.

Vlažna četka ne bi se smjela vraćati u usisivač jer zadržana vlaga može pogodovati razvoju neugodnih mirisa i plijesni, ali i oštetiti osjetljive dijelove uređaja.

Učestalost čišćenja zavisi od toga koliko se usisivač koristi i ima li u domaćinstvu kućnih ljubimaca. Povremeni pregled rotirajuće četke i pravovremeno uklanjanje zapetljanih dlaka mogu pomoći da uređaj duže zadrži dobru učinkovitost usisavanja.