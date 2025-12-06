Kako očistiti roletne bez skidanja: Brzi trik iz kuhinje koji štedi vrijeme

Roletne mogu izgledati veoma moderno, ali njihovo čišćenje često djeluje kao posao koji se stalno odgađa. Dobra vijest je da ih ne morate skidati s prozora kako bi bile besprijekorno čiste. Uz samo jedan jednostavan sastojak iz vaše kuhinje, roletne mogu zablistati za svega nekoliko minuta.

Prvi korak: uklonite prašinu

Prije nego što primijenite bilo kakav rastvor, važno je ukloniti površinsku prašinu. Usisivač s uskim nastavkom lako prolazi između traka i povlači svu nataloženu prašinu, dok krpa od mikrofibera dodatno očisti obje strane svake trake. Na ovaj način pripremate roletne za temeljitije čišćenje.

Drugi korak: napravite prirodni rastvor

Sve što vam treba je 250 ml vode i 250 ml alkoholnog sirćeta. Pomiješajte tekućine u bočici s raspršivačem. Ako su roletne masne ili jako prljave, možete dodati nekoliko kapi deterdženta za suđe kako bi rastvor imao snažniji efekat.

Treći korak: čišćenje roletni

Rastvor nanesite na krpu, a ne direktno na trake, kako biste izbjegli kapanje i nepotrebne mrlje. Svaku traku nježno prebrišite od ruba do ruba. Obratite pažnju i na okvir prozora, posebno na uglove gdje se prašina najviše zadržava. Već nakon prvog prolaska krpom, vidljiva je razlika, a prostor izgleda urednije i svježije.

Koliko često čistiti roletne?

Ukoliko živite blizu prometne ceste ili imate kućne ljubimce, idealno je čistiti ih svake dvije do tri sedmice. U mirnijim sredinama, jednom mjesečno sasvim je dovoljno da roletne ostanu uredne i čiste.

Prirodan trik koji daje rezultat

Rastvor od sirćeta za čišćenje roletni postao je popularan jer je brz, jednostavan i bez jakih hemikalija. Tako štedite vrijeme, novac i istovremeno održavate dom urednim i svježim. Dovoljno je samo nekoliko minuta da roletne ponovo zablistaju.