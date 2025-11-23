Kako ukloniti led s unutrašnje strane stakla u autu? Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

Gotovo svaki vozač se barem jednom našao u situaciji da ga iznerviraju zamagljeni prozori u automobilu, ali mnogo je neugodnije kada se stakla zalede iznutra. Hladno zimsko jutro, a prozori nisu zaleđeni samo spolja – već i unutra, prenosi Fenix Magazin.

Postavlja se pitanje, odakle dolazi taj led i kako se najefikasnije boriti protiv njega?

Zašto se prozori lede iznutra?

Uzrok je uvijek isti – prevelika količina vlage u unutrašnjosti automobila, koja se potom na niskim temperaturama pretvara u led. Ta vlaga najčešće dolazi od samih putnika:

vazduh koji udišemo,

vlažna odjeća,

mokre cipele i podne obloge

Sve to unosi vlagu u kabinu. Kada temperatura padne ispod nule, ta se vlaga kondenzira na hladnom staklu i pretvara u ledeni sloj.

Pet trikova koje svaki vozač treba znati

1. Provjetravanje i sušenje

Kratko otvaranje svih vrata omogućava da vlažan zrak izađe, a hladan i suhi zrak uđe. Nakon toga treba obrisati sve vidljivo vlažne površine kako se led ne bi ponovo formirao.

2. Uključivanje klime i zimi

Klima-uređaj izvlači vlagu iz zraka, pa ga je korisno povremeno uključiti i tokom hladnih dana. Posebno pomaže kada su prozori zamagljeni.

3. Pažljivo struganje iznutra

Tankim, prikladnim strugačem moguće je ukloniti led s unutrašnje strane, ali treba biti oprezan jer je staklo zakrivljeno i osjetljivije. Koristiti strugač koji ne grebe površinu.

4. Upijači vlage

Specijalni upijači za automobile odličan su način da se smanji vlaga. Alternativa mogu biti novine, riža u platnenoj vrećici ili mačji pijesak. Postaviti ih blizu vjetrobranskog stakla.

5. Pametan izbor parkinga

Ako je moguće, parkirati uz zid ili ogradu, jer takva mjesta manje gube toplotu i smanjuju rizik od stvaranja leda.

Šta izbjegavati?

Neke metode koje djeluju korisno zapravo mogu biti opasne ili potpuno neučinkovite:

Sprejevi za odleđivanje u kabini mogu ispuštati štetne pare.

Topla ili vruća voda može uzrokovati puknuće stakla zbog temperaturnog šoka.

Svijeće, grijalice i fenovi mogu pregrijati staklo i oštetiti ga.

Paljenje motora u mjestu zbog „grijanja auta“ štetno je i za okolinu i može rezultirati kaznom.

Zaledjeni prozori iznutra neugodan su, ali rješiv problem. Uz malo provjetravanja, upijanja vlage i pametno korištenje klime, vožnja tokom zime može biti mnogo sigurnija i ugodnija.