Kako ukloniti led s unutrašnje strane stakla u autu? Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

Gotovo svaki vozač se barem jednom našao u situaciji da ga iznerviraju zamagljeni prozori u automobilu, ali mnogo je neugodnije kada se stakla zalede iznutra. Hladno zimsko jutro, a prozori nisu zaleđeni samo spolja – već i unutra, prenosi Fenix Magazin.
Postavlja se pitanje, odakle dolazi taj led i kako se najefikasnije boriti protiv njega?
Zašto se prozori lede iznutra?
Uzrok je uvijek isti – prevelika količina vlage u unutrašnjosti automobila, koja se potom na niskim temperaturama pretvara u led. Ta vlaga najčešće dolazi od samih putnika:
- vazduh koji udišemo,
- vlažna odjeća,
- mokre cipele i podne obloge
Sve to unosi vlagu u kabinu. Kada temperatura padne ispod nule, ta se vlaga kondenzira na hladnom staklu i pretvara u ledeni sloj.
Pet trikova koje svaki vozač treba znati
1. Provjetravanje i sušenje
Kratko otvaranje svih vrata omogućava da vlažan zrak izađe, a hladan i suhi zrak uđe. Nakon toga treba obrisati sve vidljivo vlažne površine kako se led ne bi ponovo formirao.
2. Uključivanje klime i zimi
Klima-uređaj izvlači vlagu iz zraka, pa ga je korisno povremeno uključiti i tokom hladnih dana. Posebno pomaže kada su prozori zamagljeni.
3. Pažljivo struganje iznutra
Tankim, prikladnim strugačem moguće je ukloniti led s unutrašnje strane, ali treba biti oprezan jer je staklo zakrivljeno i osjetljivije. Koristiti strugač koji ne grebe površinu.
4. Upijači vlage
Specijalni upijači za automobile odličan su način da se smanji vlaga. Alternativa mogu biti novine, riža u platnenoj vrećici ili mačji pijesak. Postaviti ih blizu vjetrobranskog stakla.
5. Pametan izbor parkinga
Ako je moguće, parkirati uz zid ili ogradu, jer takva mjesta manje gube toplotu i smanjuju rizik od stvaranja leda.
Šta izbjegavati?
Neke metode koje djeluju korisno zapravo mogu biti opasne ili potpuno neučinkovite:
Sprejevi za odleđivanje u kabini mogu ispuštati štetne pare.
Topla ili vruća voda može uzrokovati puknuće stakla zbog temperaturnog šoka.
Svijeće, grijalice i fenovi mogu pregrijati staklo i oštetiti ga.
Paljenje motora u mjestu zbog „grijanja auta“ štetno je i za okolinu i može rezultirati kaznom.
Zaledjeni prozori iznutra neugodan su, ali rješiv problem. Uz malo provjetravanja, upijanja vlage i pametno korištenje klime, vožnja tokom zime može biti mnogo sigurnija i ugodnija.