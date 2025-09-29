Kakvo nas vrijeme očekuje u Tuzli u narednih sedam dana?

Danas u Tuzli očekuje se umjereno toplo vrijeme s temperaturama od 8°C ujutro do 16°C poslijepodne. Bit će pretežno oblačno s pojedinačnim slabim pljuskovima tokom dana, posebno oko podneva i poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, jačine do 6 m/s. Preporučuje se laganija jakna ili kaput zbog vlažnijeg osjećaja, a poželjna je i kišobran za slučaj pljuskova. Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se postepeno hlađenje s početnih 6°C u utorak do samo 1°C u petak i subotu. Od četvrtka će biti obilnijih padavina s visokim vjerojatnostima kiše, posebno u petak i subotu kada se očekuju jaki pljuskovi. Najbolji dan za izlet je srijeda jer će biti suho i relativno blago. U petak i subotu je aktívno upozorenje na obilne padavine koje počinje u petak ujutro i završava u subotu navečer.

