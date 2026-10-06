Kampanja BudiDonor poziva građane: O odluci razgovarajte sa svojim najbližima

Kampanja BudiDonor nastavlja se tokom oktobra s ciljem podizanja svijesti o značaju darivanja organa, a građani se pozivaju da se informišu o donorstvu i o svojoj odluci razgovaraju s članovima porodice. Kampanju „BudiDonor, Reci svojima!“ provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža u BiH i partneri, uz podršku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Cilj aktivnosti je građanima približiti značaj darivanja organa, ali i ojačati povjerenje u transplantacijsku medicinu koja pacijentima s teškim oboljenjima može pružiti novu priliku za život.

O nastavku podrške kampanji pomoćnik ministrice civilnih poslova za zdravstvo Jurica Arapović razgovarao je 2. oktobra s direktorom Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sinišom Skočibušićem. Zavod je poruke kampanje tokom ove godine promovirao putem svojih informativnih kanala, internetske stranice i LCD ekrana.

Kampanja BudiDonor stavlja razgovor s porodicom u prvi plan

Ovogodišnja poruka „Reci svojima!“ posebno naglašava potrebu da osoba koja razmišlja o darivanju organa o svojoj odluci razgovara s najbližima. Organizatori smatraju da pouzdane informacije i otvoren razgovor mogu doprinijeti otklanjanju nedoumica o donorstvu, uz puno poštovanje odluke svakog pojedinca.

Kampanja BudiDonor traje tokom oktobra, a jedna od centralnih aktivnosti bit će održana 14. oktobra u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tada je planirana Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici institucija, zdravstveni stručnjaci, udruženja pacijenata i drugi partneri, a razgovarat će se o daljnjem razvoju donorstva i transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini.