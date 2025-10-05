Kapetanović: BiH ima jednake mogućnosti kao druge zemlje regiona, ali ih nedovoljno koristi

Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović izjavio je da ova organizacija, u okviru svog mandata, pruža podršku institucijama Bosne i Hercegovine, usklađujući se s njihovim prioritetima i pretvarajući ih u konkretne regionalne planove. Kako je istakao u razgovoru za Fenu, krajnji cilj svih zemalja u regionu je isti – članstvo u Evropskoj uniji i bolji život građana.

Kapetanović je naglasio da BiH ima ravnopravan pristup svim regionalnim mehanizmima i inicijativama, ali da njihovo korištenje zavisi od unutrašnje političke dinamike.

„Vidim da se mnogi trude, ali isto tako vidim da ima problema koji usporavaju regionalnu dinamiku,“ rekao je Kapetanović.

Podsjetio je da je implementacija Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište (CRM) jedan od ključnih uslova za Evropski plan rasta, te da BiH i dalje ima poteškoće, posebno jer nije provela sporazum o putovanju s ličnim kartama koji se već primjenjuje u ostatku zapadnog Balkana.

Ipak, primjećuje napredak u drugim oblastima.

„BiH je napravila pomak u implementaciji drugih regionalnih sporazuma i poboljšala unutrašnju koordinaciju, posebno kroz Ured predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i saradnju s Ministarstvom vanjskih poslova,“ precizirao je.

Kapetanović je naglasio da RCC „uvezuje“ prioritete zemalja regiona i pretvara ih u zajedničke planove kako bi se brže ostvarili rezultati.

„Put do članstva u EU nije jednostavan ni bezbolan, ali zajednički pristup ga čini lakšim. Suočavamo se sa sličnim izazovima, a cilj nam je isti,“ kazao je.

Političke tenzije koje ponekad usporavaju saradnju, smatra realnošću, ali ne i preprekom.

„Regionalna saradnja je često most do dogovora. Prema našem istraživanju Balkan Barometar, povjerenje građana u regionalnu saradnju dosegnulo je rekordnih 82 posto i raste već deset godina,“ istakao je.

Kapetanović je podsjetio na konkretne koristi regionalnih inicijativa, poput ukidanja roaminga, olakšanog putovanja s ličnim kartama, priznavanja diploma i otvaranja zelenih koridora tokom pandemije, što je, kako kaže, dokaz da saradnja daje stvarne rezultate.

„Zemljama EU trebalo je gotovo deset godina da se dogovore o ukidanju roaminga, a zapadnom Balkanu samo dvije,“ podsjetio je.

Naglasio je da Evropska unija nema alternativu, a da su regionalne inicijative „instrument, a ne zamjena“ za evropske integracije.

„One pomažu BiH i regionu da se brže približe jedinstvenom evropskom tržištu i postanu dio EU,“ dodao je Kapetanović.

Govoreći o ekonomskim prilikama, naveo je da zapadni Balkan trenutno dostiže oko 40 posto evropskog prosjeka po kupovnoj moći.

„Kada je Hrvatska 2013. godine ulazila u EU, njen BDP po glavi stanovnika bio je na 50 do 60 posto prosjeka EU, a danas je blizu 80 posto. Da bismo dostigli taj ritam, potrebni su stabilan rast, povezivanje i ulaganja u ljudski kapital,“ pojasnio je.

RCC, kako navodi, nastavlja rad na projektima digitalne i zelene transformacije, jačanju mobilnosti i smanjenju troškova na granicama.

„Jedan minut čekanja na granici košta autoprevoznike 2 eura. Proširenje zelenih koridora već donosi stotine miliona eura ušteda,“ rekao je Kapetanović.

Na kraju razgovora poručio je da regionalna saradnja može biti brza samo onoliko koliko postoji političke volje.

„Potrebna je spremnost svih strana da se postignuti dogovori i ispune. RCC će i dalje biti neutralna platforma koja nudi tehnička rješenja, a ne političke rasprave,“ zaključio je generalni sekretar RCC-a Amer Kapetanović.