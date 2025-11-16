Klizav kolovoz i odroni usporavaju saobraćaj širom BiH

Na većini saobraćajnica u Bosni i Hercegovini jutros je kolovoz vlažan i klizav, dok su česti odroni posebno izraženi na putevima Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Crna Rijeka–Jajce, Bugojno–Kupres, Kladanj–Vlasenica, Simin Han–Banj Brdo, Srebrenik–Šićki Brod–Olovo, Ribnica–Banovići, Mostar–Doljani, Buna–Masline i Višegrad–Vardište, te na prevojima Rostovo, Mlinište i Makljen. Na prevoju Borova glava učestale su pojave divljih konja na kolovozu pa se apeluje na dodatni oprez.

Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa. Radovi na deminiranju na dionici Ustiprača–Goražde uzrokuju polusatne obustave saobraćaja radnim danima od 09 do 15 sati.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, sanacija klizišta dovodi do obustava u trajanju do 45 minuta, dok je na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje saobraćaj potpuno obustavljen zbog aktivnog klizišta, uz preporuku korištenja alternativnih pravaca. Radovi su u toku i na dionicama autoputa A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj, te na brojnim magistralnim pravcima širom zemlje.

Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna, ali se zbog uvođenja novog EU Entry/Exit sistema očekuju povremena duža čekanja. GP Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelazak teških teretnih vozila zabranjen na GP Karakaj, uz preusmjerenja na Bratunac ili Raču.

Vozačima se napominje da je od 1. novembra obavezno posjedovanje zimske opreme na svim putevima u Bosni i Hercegovini.