Kojović: Dodik spriječio usvajanje Reformske agende, građani ostali bez milijardi maraka

Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović izjavio je da su ministri iz Republike Srpske, pod kontrolom Milorada Dodika, spriječili usvajanje Reformske agende na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

„Apsolutno sam uvjeren da Plan rasta ne bi bio stavljen na dnevni red da unutrašnje konsultacije nisu pokazale da će biti usvojen. Dodik je danas odlučio da građanima Republike Srpske uskrati milijardu maraka, a isto toliko i građanima Federacije“, poručio je Kojović.

Naglasio je da je Reformska agenda, kao dio Plana rasta, već usaglašena i obuhvata više od 180 stranica mjera i reformi, te da se dokument može ponovo naći na dnevnom redu već naredne sjednice Vijeća ministara.

Govoreći o kritikama da Plan rasta favorizira projekte iz RS-a, Kojović je pojasnio da su u njega uvršteni samo projekti spremni za implementaciju.

„RS je tada imala više spremnih projekata, da je Federacija imala iste, i oni bi bili uključeni“, kazao je.

Osvrćući se i na sankcije koje je Slovenija uvela Miloradu Dodiku, Kojović je ocijenio da je očekivano da će i druge zemlje Evropske unije slijediti taj primjer. „Dodik svojim postupcima stvara dodatne neprijatelje evropskoj perspektivi BiH, što mu sigurno ne ide u korist“, zaključio je Kojović.