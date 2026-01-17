Koliko često je normalno mokriti ovisno o dobi?

Učestalost mokrenja može biti pokazatelj općeg zdravstvenog stanja, a idealan broj odlazaka u toalet tokom dana zavisi od više faktora, uključujući i životnu dob. Značajna odstupanja od uobičajenog ritma mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme.

Pojačana potreba za mokrenjem, između ostalog, može biti znak uvećane prostate, smanjenog kapaciteta mokraćnog mjehura, dijabetesa ili infekcije urinarnog trakta. Također, češće mokrenje je česta pojava kod trudnica. Urološki konsultant Hamid Abboudi objasnio je za Metro kolika je preporučena učestalost mokrenja u različitim životnim dobima.

Djeca do 12 godina

Djeca u pravilu mokre češće nego odrasli, u prosjeku od šest do 12 puta dnevno, pri čemu mlađa djeca imaju izraženiju potrebu.

„Mala djeca mogu mokriti od osam do 14 puta dnevno, dok se kod starije djece taj broj smanjuje na šest do 12 puta“, pojasnio je dr. Abboudi.

Ako dijete redovno mokri češće od navedenog, to može biti znak određenog zdravstvenog problema.

Tinejdžeri

Tokom puberteta, zbog hormonalnih promjena, broj dnevnih odlazaka u toalet obično se smanjuje na četiri do šest puta. Ipak, dr. Abboudi ističe da, usljed hormonskih oscilacija, nije neuobičajeno da tinejdžeri imaju potrebu za češćim mokrenjem.

Kako navodi, u većini slučajeva to je „ništa zabrinjavajuće i prirodno će se riješiti“. Međutim, ako takvo stanje potraje, može ukazivati na problem.

Odrasli do 60 godina

Odrasle osobe mlađe od 60 godina u prosjeku mokre od pet do osam puta dnevno. Dr. Abboudi naglašava da žene mogu mokriti češće od muškaraca, prvenstveno zbog trudnoće i povećanog rizika od urinarnih infekcija.

„Trudnoća može biti okidač“, rekao je dr. Abboudi, „jer pritisak bebe na mokraćni mjehur može dovesti do povećane učestalosti mokrenja i nokturije (noćnog mokrenja).“

Dodao je i da infekcije urinarnog trakta „mogu uzrokovati češće mokrenje“.

Osobe starije od 60 godina

U starijoj životnoj dobi potreba za mokrenjem često postaje izraženija i može dostići i do deset puta dnevno. Razlozi za to uključuju slabljenje mišića zdjeličnog dna, smanjenu funkciju bubrega i slabije mišiće mokraćnog mjehura.

Dodatni faktor je i veća vjerovatnoća korištenja određenih lijekova.

„Starije osobe češće koriste lijekove poznate kao diuretici za različita medicinska stanja“, naveo je dr. Abboudi.