Komšić: Ustavni sud potvrdio, državna imovina se mora štititi

RTV SLON
Željko Komšić
Foto: FENA

Obzirom da više puta mijenjana trasa autoputa najzad prolazi preko aerodroma Ortiješ, a koji je perspektivna vojna lokacija, odnosno državna imovina, te da je odlukom Visokog predstavnika zabranjen promet državnom imovinom, istu odluku ne možemo niti želimo kršiti.

Ovo je danas za Fenu izjavio predsjedavajući Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, odgovarajući na optužbe kako Predsjedništvo BiH, odbijanjem usuglašenog rješenja koje bi omogućilo deblokadu izgradnje dionice autoputa na koridoru V-c kod Mostara, zaustavlja projekt od državnog značaja.

– Isto to potvrdio je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu “Vareš”. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine moraju se poštovati – poručuje Komšić.

pročitajte i ovo

Sport

Sergej Barbarez odabrao igrače za utakmicu protiv Austrije

Vijesti

Imamović: Apsurdno je da Dodik potpisuje odluke i nakon prestanka mandat

Vijesti

Novi poticaji: TK odgovara na izazove u proizvodnji pšenice

Istaknuto

Poznato kada će biti isplata jednokratne pomoći penzionerima

Vijesti

Savez samostalnih sindikata objavio iznos potrošačke korpe

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]