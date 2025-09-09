Komšić: Ustavni sud potvrdio, državna imovina se mora štititi

Obzirom da više puta mijenjana trasa autoputa najzad prolazi preko aerodroma Ortiješ, a koji je perspektivna vojna lokacija, odnosno državna imovina, te da je odlukom Visokog predstavnika zabranjen promet državnom imovinom, istu odluku ne možemo niti želimo kršiti.

Ovo je danas za Fenu izjavio predsjedavajući Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, odgovarajući na optužbe kako Predsjedništvo BiH, odbijanjem usuglašenog rješenja koje bi omogućilo deblokadu izgradnje dionice autoputa na koridoru V-c kod Mostara, zaustavlja projekt od državnog značaja.

– Isto to potvrdio je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu “Vareš”. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine moraju se poštovati – poručuje Komšić.