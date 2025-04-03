Komunalac prodaje nekurentne zalihe

Na osnovu člana 3., u vezi sa članom 9. stav 3. Procedure o postupku prodaje stalnih sredstava u vlasništvu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla broj: 01-2177/24 od 29.10.2024. godine, a nakon provedenih postupaka javne licitacije, direktor preduzeća objavljuje JAVNI POZIV za direktnu prodaju nekurentnih zaliha JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla.
Direktna prodaja nekurentnih zaliha u vlasništvu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla (rezervni dijelovi, kancelarijski materijal, HTZ oprema, rezervni dijelovi za sitnu mehanizaciju), održat će se na dan ponedjeljak 07.04.2025. godine u 12,00 sati, u sjedištu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla, na adresi 4. Aprila 7A, 75 000 Tuzla.
Cijeli dokument mozete pogledati ovdje.
Specifikacija nekurentnih zaliha (revervni dijelovi, kancelarijski materijal, HTZ oprema, rezervni dijelovi za sitnu mehanizaciju), koji se prodaju direktnom prodajom.
|Materijal
|J.m.
|Stanje
|AD3487 – Senzor prese 418229-2
|kom
|1,00
|DS0006 – Cilindar jarma 2103819
|KOM
|1,00
|DS0053 – O-prsten 2400571
|KOM
|4,00
|DS0054 – O-prsten 2400582
|KOM
|2,00
|DS0055 – O-prsten 2400593
|KOM
|2,00
|DS0056 – O-prsten 2400597
|KOM
|10,00
|DS0078 – Brišuća brtva 2440712
|KOM
|6,00
|DS0079 – Brišuća brtva 2440714
|KOM
|9,00
|DS0080 – Brišuća brtva 2440716
|KOM
|21,00
|DS0081 – guma brišuća klipa 2440718
|KOM
|3,00
|DS0082 – Brišuća brtva 2440724
|KOM
|3,00
|DS0083 – Pakung zraĉnog cilindra 2441202
|KOM
|4,00
|DS0084 – Manţetna cilindra 2441211
|KOM
|11,00
|DS0085 – manţetna 2441215
|KOM
|6,00
|DS0086 – Brtva cilindra 24 1216
|KOM
|8,00
|DS0088 – Brtva 2441217
|KOM
|1,00
|DS0089 – Brtva cilindra 2441218
|KOM
|19,00
|DS0090 – Brtva cilindra 2441219
|KOM
|3,00
|DS0091 – Brtva cilindra 2441223
|KOM
|3,00
|DS0094 – Radni pakung klipa 2442103
|KOM
|4,00
|DS0095 – Radni pakung klipa 2442104
|KOM
|17,00
|DS0098 – Sigurnosni prsten 2450185
|KOM
|5,00
|DS0099 – Sigurnosni prsten 2450200
|KOM
|2,00
|DS0106 – Redukcija 2552225
|KOM
|1,00
|DS0107 – Redukcija 2552353
|KOM
|1,00
|DS0108 – redukcija 2552356
|KOM
|1,00
|DS0109 – Redukcija 2552359
|KOM
|1,00
|DS0110 – Redukcija 2552361
|KOM
|1,00
|DS0115 – Toĉak – zadrţaĉ kante 2630040
|KOM
|3,00
|DS0129 – Sigurnosni prsten 286055
|KOM
|3,00
|DS0130 – Sigurnosni prsten 28605
|KOM
|3,00
|DS0131 – Metalna polutka 286133
|KOM
|1,00
|DS0196 – Utiĉnica sa pojaĉalom 2946060
|KOM
|4,00
|DS0202 – Filter 2946301
|KOM
|1,00
|DS0207 – Produţni modul 2950061
|KOM
|0,00
|DS0214 – Štampana ploĉa 2972083
|KOM
|4,00
|DS0215 – ploĉica elektronska GCB 2972098
|KOM
|0,00
|DS0232 – Dugme 2973009
|KOM
|5,00
|DS0240 – Taster sa kontaktima 2973399
|KOM
|1,00
|DS0246 – Kontakti 2973753
|KOM
|1,00
|DS0247 – Kontakt 2973754
|KOM
|1,00
|DS0265 – Relej 24V 2 73843
|KOM
|11,00
|DS0279 – Sirena 2979504
|KOM
|3,00
|DS0287 – senzor induktivni 12mm 2979941
|KOM
|4,00
|Materijal
|J.m.
|Stanje
|KM0303 – TONER PELIKAN FX 10 319003
|KOM
|1,00
|KM0308 – TONER SAMSUNG ML 1210 319005
|KOM
|1,00
|KM0339 – TONER HP CC364A 319084-a
|KOM
|1,00
|KM0342 – TONER HP Q6000A 319087
|KOM
|1,00
|KM0347 – TONER CEXV-18 – GPR 22 319092
|KOM
|3,00
|KM0348 – TONER HP C4092 319093
|KOM
|2,00
|AD0031 – AMORTIZER 401055
|KOM
|2,00
|AD0099 – BLOK SASTAVNI 402019
|KOM
|2,00
|AD0123 – BOLCN ALNASERA 402040
|KOM
|1,00
|AD0134 – CILINDAR KOĈIONI GLAVNI 403001
|KOM
|1,00
|AD0152 – CILINDAR KOĈIONI TOĈKA 403012
|KOM
|1,00
|AD0294 – CRIJEVO 10X450 40319
|KOM
|3,00
|AD0301 – CRIJEVO 10X370 403199
|KOM
|1,00
|AD0318 – CRIJEVO 16 – 1700 403207
|KOM
|1,00
|AD0352 – CRIJEVO 13X720-750 403219
|KOM
|2,00
|AD0398 – CRIJEVO HIDRAULIKE L-200 403234-F
|KOM
|1,00
|AD0442 – CRIJEVO GORIVA OKO OKO 403244
|KOM
|2,00
|AD0443 – CRIJEVO GORIVA HOLENDER 403245
|KOM
|3,00
|AD0452 – CRIJEVO HIDRAULIKE L 300 403245-F
|KOM
|1,00
|AD0472 – CRIJEVO ZRAKA FI 18 403272
|KOM
|1,00
|AD0476 – CRIJEVO ZRAKA 403275
|KOM
|1,00
|AD0481 – CRIJEVO ZRAKA 403276
|KOM
|1,00
|AD0553 – DIHTUNG GLAVE MOTORA 404035
|KOM
|4,00
|AD0611 – DISK PLOĈICA HAFEI 404089-C
|KOM
|1,00
|AD0677 – FILTER ZRAKA (MOTOR POSIPAĈA SOLI) 406003- B
|1,00
|AD0700 – FILTER ZRAKA AE 19366/2 406013
|KOM
|2,00
|AD0747 – FILTER GORIVA WK9165; 45,65,66/130 406035- B
|1,00
|AD0770 – FILTER GORIVA DAF STARI 33358E 406040-B
|KOM
|1,00
|AD0773 – FILTER GORIVA FF 226 406042
|KOM
|1,00
|AD0783 – FILTER GORIVA 8112X 406046
|KOM
|2,00
|AD0805 – FILTER HIDR. 1262969 406062
|KOM
|2,00
|AD0807 – FILTER HIDR- R 985 H 0825A 406063
|KOM
|4,00
|AD0808 – FILTER HIDR, 902244 406064
|KOM
|3,00
|AD0809 – FILTER HIDR, BT 351 406065
|KOM
|1,00
|AD0831 – FILTER ULJA H 300 W 01 406072
|KOM
|3,00
|AD0833 – FILTER ULJA TXX 5 – 10 406073
|KOM
|1,00
|AD0838 – FILTER ULJA 270565 406074
|KOM
|2,00
|AD0846 – FILTER ULJA F 50 20 RR 406077
|KOM
|1,00
|AD0851 – FILTER ULJA LF 9169/1 406081
|KOM
|1,00
|AD0854 – FILTER ULJA 228468 406084
|KOM
|5,00
|AD0856 – FILTER ULJA B 19003 406085
|KOM
|2,00
|AD0857 – FILTER ULJA LE 12243X 406086
|KOM
|4,00
|AD0858 – FILTER ULJA LI 9142/4 406087
|KOM
|2,00
|AD0861 – FILTER ULJA SP 802 406090
|KOM
|1,00
|AD0862 – FILTER ULJA LE 1216.6 406091
|KOM
|1,00
|AD0863 – FILTER ULJA LI 9170/4 406092
|KOM
|1,00
|AD0866 – FILTER ULJA LI 9210:W962:H18W01 406093
|KOM
|2,00
|AD0876 – FILTER ULJA P 2 0920 -22 406101
|KOM
|1,00
|AD0879 – FILTER ULJA W 1130/2 406104
|KOM
|2,00
|Materijal
|J.m.
|Stanje
|AD0885 – FILTER ULJA UP 01 – 0030 406107
|KOM
|1,00
|AD0921 – FAR NASADNI 406140
|KOM
|2,00
|AD0923 – FAR 406142
|KOM
|2,00
|AD0924 – FAR 406143
|KOM
|1,00
|AD0979 – FILTER ZRAKA AE 32243 406191
|KOM
|1,00
|AD1008 – FILTER ZRAKA AE 18380 406205
|KOM
|2,00
|AD1034 – FILTER GORIVA 18 27 30 406229
|KOM
|4,00
|AD1040 – FILTER GORIVA FP 6100 406234
|KOM
|5,00
|AD1068 – FILTER GORIVA WK 818/80 406280
|KOM
|1,00
|AD1179 – FILTER ULJA HU 932/4X:OM516 406320-a
|KOM
|1,00
|AD1206 – FILTER ULJA E 174H D11 406325-a
|KOM
|1,00
|AD1212 – GRIJAĈ MOTORA 407010
|KOM
|1,00
|AD1213 – GRIJAĈ MOTORA TAM 407011
|KOM
|4,00
|AD1241 – GUMA VANJSKA 12 R 20 407024
|KOM
|0,00
|AD1298 – GUMA VANJSKA 600X9 407046-B
|KOM
|1,00
|AD1315 – GUMA UNUTARNJA 13 407057
|KOM
|1,00
|D1363 – GUMICE GRT 407099
|KOM
|1,00
|AD1368 – GUMICE RIŠLAG VENTILA 407100
|GRT
|1,00
|AD1370 – GUMICE KOĈIONOG CILINDRA 407109
|GRT
|2,00
|AD1371 – GUMICE GLAVNOG KOĈIONOG CILINDRA-MRC
407110
|1,00
|AD1372 – GUMICA ZRAĈNOG CILINDRA 407120
|GRT
|1,00
|AD1374 – GUMICE CILINDRA KVAĈILA 407130
|GRT
|2,00
|AD1375 – GUMICE CILINDRA KVAĈILA 407131
|GRT
|1,00
|AD1528 – KARIKE KOMPRESORA 411055
|GRT
|1,00
|AD1601 – KRAJ PREKIDAĈA 411116
|KOM
|1,00
|AD1688 – LEŢAJ 11326 Z 412030
|KOM
|1,00
|AD1690 – LEŢAJ 30209 AD JZ 412031
|KOM
|1,00
|AD1700 – LEŢAJ 33109 Q 412034
|KOM
|1,00
|AD1702 – LEŢAJ 32311 412035
|KOM
|1,00
|AD1704 – LEŢAJ 6303 2 Z 412037
|KOM
|1,00
|AD1709 – LEŢAJ 6307 2 412039
|KOM
|,00
|AD1714 – LEŢAJ 1211 EKTN 9/C3 412041
|KOM
|2,00
|AD1715 – LEŢAJ 7212 BEP 412042
|KOM
|2,00
|AD1716 – LEŢAJ 3 NU 10 EC 412043
|KOM
|1,00
|AD1717 – LEŢAJ 6213 2 Z 412044
|KOM
|1,00
|AD1718 – LEŢAJ 32018X /Q 412045
|KOM
|1,00
|AD1719 – LEŢAJ 32018 XA 412046
|KOM
|1,00
|AD1720 – LEŢAJ 6211 412047
|KOM
|1,00
|AD1731 – LEŢAJ 6308 412052-a
|KOM
|1,00
|AD1789 – LEŢAJ 47490/420 412084
|KOM
|2,00
|AD1829 – CENTRALNI LEŢAJ KARDANA FAP 412101
|KOM
|2,00
|AD1925 – MEHANIZAM KOĈNICE-EKSENDER-STEYR 413030
|0,00
|AD2020 – NOSAĈ KABINE 414002
|KOM
|14,00
|AD2029 – NOSAĈ ĈETVRTASTI 414005
|KOM
|7,00
|AD2039 – NOSAĈ AUSPUHA GUMENI 414011-B
|KOM
|1,00
|AD2041 – NOSAĈ GIBNJA 414013
|KOM
|2,00
|AD2049 – NOSAĈ GUMENI FI85 414015-A
|KOM
|1,00
|AD2091 – OPRUGA TRISTOP CILINDRA 415005
|KOM
|2,00
|AD2187 – GUMA ZRAĈNOG JASTUKA 415074
|KOM
|1,00
|AD2228 – POKLOPAC PVC 416017
|KOM
|2,00
|AD2250 – PUMPA VODE REMONTOVANA 416060
|KOM
|2, 0
|Materijal
|J.m.
|Stanje
|AD2268 – VODENA PUMPA RENO 416076-C
|KOM
|1,00
|AD2278 – PAKNA-KOĈIONA OBLOGA 416090
|GRT
|0,50
|AD2293 – PAKNE PREDNJE ŠTAJER 416096-C
|GRT
|1,00
|AD2295 – POJAS GUME 416100
|KOM
|1,0
|AD2296 – POJAS GUME 6X9 416100-A
|KOM
|1,00
|AD2297 – POJAS GUME 416101
|KOM
|1,00
|AD2335 – REGULATOR PRITISKA -RIŠLAG 417011
|KOM
|1,00
|AD2349 – RELEJ 24 VDC 16A 417016-a
|KOM
|2,00
|AD2350 – RELEJ24V VDC16A 417016-B
|KOM
|3,00
|AD2404 – REMEN 20-1600 417031
|KOM
|1,00
|AD2405 – REMEN 12,5-2050 417032
|KOM
|2,00
|AD2411 – REMEN 13-1650 417035
|KOM
|6,00
|AD2415 – REMEN 12,5 – 1443 417038
|KOM
|1,00
|AD2416 – REMEN 9,5 – 1463 417039
|KOM
|1,00
|AD2421 – REMEN KLINASTI 13X1250 417040-C
|KOM
|2,00
|AD2436 – REMEN SPZX 1212 417050
|KOM
|2,00
|AD2437 – REMEN A 53/A 1376 CL 417051
|KOM
|3,00
|AD2450 – REMEN 13- 1450 417061
|KOM
|2,00
|AD2452 – REMEN 12,5 X 1400 417062
|KOM
|1,00
|AD2458 – REMEN 90916-02 330 417067
|KOM
|1,00
|AD2459 – REMEN 417068
|KOM
|5,00
|AD2469 – RUĈKA ZA KLIP 417079
|KOM
|4,00
|AD2510 – REMEN 10-1500 417135
|KOM
|2,00
|AD2514 – REMEN 17-2600 417138
|KOM
|1,00
|AD2525 – REMEN 13X825 417142-C
|KOM
|2,00
|AD2552 – REMEN MIKRO 8PK 1520 417161
|KOM
|2,00
|AD2684 – SEMERING 80 100 10 418057
|KOM
|1,00
|AD2685 – SEMERING 65 90 10 418058
|KOM
|1,00
|AD2691 – SEMERING 45 75 8 418061-a
|KOM
|1,00
|AD2692 – SEMERING 48 72 10/8 418062
|KOM
|1,00
|AD2693 – SEMERING 143 165 10 418063
|KOM
|2,00
|AD2697 – SEMERING 100 140 17 418066
|KOM
|2,00
|AD2699 – SEMERING 32-45-7 418067-a
|KOM
|3,00
|AD2701 – SEMERING 50 72 10 418068
|KOM
|2,00
|AD2717 – SEMERING 120 160 15 418080-a
|KOM
|1,00
|AD2737 – SEMERING 50X80X8 418092-A
|KOM
|1,00
|AD2743 – SEMERING 80X110X10 418096-A
|KOM
|1,00
|AD2767 – SERMERING 52 68 10 418110
|KOM
|1,00
|AD2806 – SEMERING 11 24 30 418133
|KOM
|1,00
|AD2824 – SEMERING 20 26 5 418143-1
|KOM
|1,00
|AD2874 – STAKLO FARA 418163
|KOM
|2,00
|AD2906 – SANDUK AKUMULATORA 418210
|KOM
|1,00
|AD2908 – SPONA VOLANA 418217
|KOM
|1,00
|AD2909 – SPONA VOLANA 418218
|KOM
|1,00
|AD2910 – SPONA VOLANA 418219
|KOM
|1,00
|AD2968 – SAJLA GASA 418255
|KOM
|2,00
|AD2997 – SIRENA 12V 418290-A
|KOM
|5,00
|AD3059 – TERMOSTAT 419001
|KOM
|2,00
|AD3089 – UZENGIJA GIBNJA DAF 420019-B
|KOM
|1,00
|AD3176 – VENTIL POPUSTNI CBF VMS BM 025700 421037
|KOM
|2,00
|AD3183 – VENTIL PROVJERAVAJUĆI 421040
|KOM
|2,00
|AD3189 – VENTIL KONTROLNI KLIZEĆI 421050
|KOM
|2,00
|Materijal
|J.m.
|Stanje
|AD3198 – VENTIL ZA TRAKTORSKU PRIKOLICU 421066-A
|KOM
|1,00
|AD3201 – VILJUŠKA ALNASERA 421070
|KOM
|1,00
|AD3213 – VIJAK TOĈKA 421084
|KOM
|22,00
|AD3215 – VIJAK TOĈKA 421085
|KOM
|20,00
|AD3263 – ZUPĈANIK REDUKTORA VELIKI 422015
|KOM
|1,00
|AD3273 – ZUPĈANIK REDUKTORA MALI 422016
|KOM
|1,00
|AD3301 – ĈAŠICA NAPOJNE PUMPE 426020
|KOM
|4,00
|HT0047 – ODIJELO AMERIKAN 515002-D
|KOM
|6,00
|HT0051 – ODIJELO RADNO BEZ FLUO TRAKE 515003-C
|KOM
|20,00
|HT0058 – ODIJELO RADNO JEDNOKRATNO 515008
|KOM
|30,00
|HT0068 – ODIJELO ZAŠTITNO-JEDNOKRATNO 515014
|KOM
|0,00
|HT0074 – PANTALONE RADNE 516002
|KOM
|8,00
|HT0075 – PANTALONE RADNE 516003
|KOM
|1,00
|DP0037 – GUMA VANJSKA 18X9,50 707001
|KOM
|1,00
|OS0013 – senzor tanki bez konektora 979979-a
|KOM
|1,00