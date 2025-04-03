Komunalac prodaje nekurentne zalihe

RTV SLON

Na osnovu člana 3., u vezi sa članom 9. stav 3. Procedure o postupku prodaje stalnih sredstava u vlasništvu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla broj: 01-2177/24 od 29.10.2024. godine, a nakon provedenih postupaka javne licitacije, direktor preduzeća objavljuje JAVNI POZIV za direktnu prodaju nekurentnih zaliha JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla.

Direktna prodaja nekurentnih zaliha u vlasništvu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla (rezervni dijelovi, kancelarijski materijal, HTZ oprema, rezervni dijelovi za sitnu mehanizaciju), održat će se na dan ponedjeljak 07.04.2025. godine u 12,00 sati, u sjedištu JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla, na adresi 4. Aprila 7A, 75 000 Tuzla.

Cijeli dokument mozete pogledati ovdje.

Specifikacija  nekurentnih  zaliha  (revervni  dijelovi,  kancelarijski  materijal,  HTZ oprema,  rezervni dijelovi za sitnu mehanizaciju), koji se prodaju direktnom prodajom.

 

Materijal J.m. Stanje
AD3487 – Senzor prese 418229-2 kom 1,00
DS0006 – Cilindar jarma 2103819 KOM 1,00
DS0053 – O-prsten 2400571 KOM 4,00
DS0054 – O-prsten 2400582 KOM 2,00
DS0055 – O-prsten 2400593 KOM 2,00
DS0056 – O-prsten 2400597 KOM 10,00
DS0078 – Brišuća brtva 2440712 KOM 6,00
DS0079 – Brišuća brtva 2440714 KOM 9,00
DS0080 – Brišuća brtva 2440716 KOM 21,00
DS0081 – guma brišuća klipa 2440718 KOM 3,00
DS0082 – Brišuća brtva 2440724 KOM 3,00
DS0083 – Pakung zraĉnog cilindra 2441202 KOM 4,00
DS0084 – Manţetna cilindra 2441211 KOM 11,00
DS0085 – manţetna 2441215 KOM 6,00
DS0086 – Brtva cilindra 24 1216 KOM 8,00
DS0088 – Brtva 2441217 KOM 1,00
DS0089 – Brtva cilindra 2441218 KOM 19,00
DS0090 – Brtva cilindra 2441219 KOM 3,00
DS0091 – Brtva cilindra 2441223 KOM 3,00
DS0094 – Radni pakung klipa 2442103 KOM 4,00
DS0095 – Radni pakung klipa 2442104 KOM 17,00
DS0098 – Sigurnosni prsten 2450185 KOM 5,00
DS0099 – Sigurnosni prsten 2450200 KOM 2,00
DS0106 – Redukcija 2552225 KOM 1,00
DS0107 – Redukcija 2552353 KOM 1,00
DS0108 – redukcija 2552356 KOM 1,00
DS0109 – Redukcija 2552359 KOM 1,00
DS0110 – Redukcija 2552361 KOM 1,00
DS0115 – Toĉak – zadrţaĉ kante 2630040 KOM 3,00
DS0129 – Sigurnosni prsten 286055 KOM 3,00
DS0130 – Sigurnosni prsten 28605 KOM 3,00
DS0131 – Metalna polutka 286133 KOM 1,00
DS0196 – Utiĉnica sa pojaĉalom 2946060 KOM 4,00
DS0202 – Filter 2946301 KOM 1,00
DS0207 – Produţni modul 2950061 KOM 0,00
DS0214 – Štampana ploĉa 2972083 KOM 4,00
DS0215 – ploĉica elektronska GCB 2972098 KOM 0,00
DS0232 – Dugme 2973009 KOM 5,00
DS0240 – Taster sa kontaktima 2973399 KOM 1,00
DS0246 – Kontakti 2973753 KOM 1,00
DS0247 – Kontakt 2973754 KOM 1,00
DS0265 – Relej 24V 2 73843 KOM 11,00
DS0279 – Sirena 2979504 KOM 3,00
DS0287 – senzor induktivni 12mm 2979941 KOM 4,00
Materijal J.m. Stanje
KM0303 – TONER PELIKAN FX 10 319003 KOM 1,00
KM0308 – TONER SAMSUNG ML 1210 319005 KOM 1,00

 

 

KM0339 – TONER HP CC364A 319084-a KOM 1,00
KM0342 – TONER HP Q6000A 319087 KOM 1,00
KM0347 – TONER CEXV-18 – GPR 22 319092 KOM 3,00
KM0348 – TONER HP C4092 319093 KOM 2,00
AD0031 – AMORTIZER 401055 KOM 2,00
AD0099 – BLOK SASTAVNI 402019 KOM 2,00
AD0123 – BOLCN ALNASERA 402040 KOM 1,00
AD0134 – CILINDAR KOĈIONI GLAVNI 403001 KOM 1,00
AD0152 – CILINDAR KOĈIONI TOĈKA 403012 KOM 1,00
AD0294 – CRIJEVO 10X450 40319 KOM 3,00
AD0301 – CRIJEVO 10X370 403199 KOM 1,00
AD0318 – CRIJEVO 16 – 1700 403207 KOM 1,00
AD0352 – CRIJEVO 13X720-750 403219 KOM 2,00
AD0398 – CRIJEVO HIDRAULIKE L-200 403234-F KOM 1,00
AD0442 – CRIJEVO GORIVA OKO OKO 403244 KOM 2,00
AD0443 – CRIJEVO GORIVA HOLENDER 403245 KOM 3,00
AD0452 – CRIJEVO HIDRAULIKE L 300 403245-F KOM 1,00
AD0472 – CRIJEVO ZRAKA FI 18 403272 KOM 1,00
AD0476 – CRIJEVO ZRAKA 403275 KOM 1,00
AD0481 – CRIJEVO ZRAKA 403276 KOM 1,00
AD0553 –  DIHTUNG GLAVE MOTORA 404035 KOM 4,00
AD0611 – DISK PLOĈICA HAFEI 404089-C KOM 1,00
AD0677 – FILTER ZRAKA (MOTOR POSIPAĈA SOLI)  406003- B 1,00
AD0700 – FILTER ZRAKA AE 19366/2 406013 KOM 2,00
AD0747 – FILTER GORIVA WK9165; 45,65,66/130 406035- B 1,00
AD0770 – FILTER GORIVA DAF STARI 33358E 406040-B KOM 1,00
AD0773 – FILTER GORIVA FF 226 406042 KOM 1,00
AD0783 – FILTER GORIVA 8112X 406046 KOM 2,00
AD0805 – FILTER HIDR.  1262969 406062 KOM 2,00
AD0807 – FILTER HIDR- R 985 H 0825A 406063 KOM 4,00
AD0808 – FILTER HIDR,  902244 406064 KOM 3,00
AD0809 – FILTER HIDR,  BT 351 406065 KOM 1,00
AD0831 – FILTER ULJA H 300 W 01 406072 KOM 3,00
AD0833 – FILTER ULJA  TXX 5 – 10 406073 KOM 1,00
AD0838 – FILTER ULJA 270565 406074 KOM 2,00
AD0846 – FILTER ULJA F 50  20  RR 406077 KOM 1,00
AD0851 – FILTER ULJA  LF 9169/1 406081 KOM 1,00
AD0854 – FILTER ULJA 228468 406084 KOM 5,00
AD0856 – FILTER ULJA B 19003 406085 KOM 2,00
AD0857 – FILTER ULJA LE 12243X 406086 KOM 4,00
AD0858 – FILTER ULJA  LI 9142/4 406087 KOM 2,00
AD0861 – FILTER ULJA SP 802 406090 KOM 1,00
AD0862 – FILTER ULJA LE 1216.6 406091 KOM 1,00
AD0863 – FILTER ULJA LI 9170/4 406092 KOM 1,00
AD0866 – FILTER ULJA LI 9210:W962:H18W01 406093 KOM 2,00
AD0876 – FILTER ULJA P 2 0920 -22 406101 KOM 1,00
AD0879 – FILTER ULJA W 1130/2 406104 KOM 2,00
Materijal J.m. Stanje
AD0885 – FILTER ULJA  UP 01 – 0030 406107 KOM 1,00
AD0921 – FAR NASADNI 406140 KOM 2,00
AD0923 – FAR 406142 KOM 2,00
AD0924 – FAR 406143 KOM 1,00
AD0979 – FILTER ZRAKA AE 32243 406191 KOM 1,00

 

 

AD1008 – FILTER ZRAKA AE 18380 406205 KOM 2,00
AD1034 – FILTER GORIVA 18 27 30 406229 KOM 4,00
AD1040 – FILTER GORIVA FP 6100 406234 KOM 5,00
AD1068 – FILTER GORIVA WK 818/80 406280 KOM 1,00
AD1179 – FILTER ULJA HU 932/4X:OM516 406320-a KOM 1,00
AD1206 – FILTER ULJA E 174H D11 406325-a KOM 1,00
AD1212 – GRIJAĈ MOTORA 407010 KOM 1,00
AD1213 – GRIJAĈ MOTORA  TAM 407011 KOM 4,00
AD1241 – GUMA VANJSKA 12 R 20 407024 KOM 0,00
AD1298 – GUMA VANJSKA 600X9 407046-B KOM 1,00
AD1315 – GUMA UNUTARNJA  13 407057 KOM 1,00
 D1363 – GUMICE GRT 407099 KOM 1,00
AD1368 – GUMICE RIŠLAG VENTILA 407100 GRT 1,00
AD1370 – GUMICE KOĈIONOG CILINDRA 407109 GRT 2,00
AD1371 – GUMICE GLAVNOG KOĈIONOG CILINDRA-MRC

407110

 1,00
AD1372 – GUMICA ZRAĈNOG CILINDRA 407120 GRT 1,00
AD1374 – GUMICE CILINDRA KVAĈILA 407130 GRT 2,00
AD1375 – GUMICE CILINDRA KVAĈILA 407131 GRT 1,00
AD1528 – KARIKE KOMPRESORA 411055 GRT 1,00
AD1601 – KRAJ PREKIDAĈA 411116 KOM 1,00
AD1688 – LEŢAJ 11326 Z 412030 KOM 1,00
AD1690 – LEŢAJ 30209 AD JZ 412031 KOM 1,00
AD1700 – LEŢAJ 33109 Q 412034 KOM 1,00
AD1702 – LEŢAJ 32311 412035 KOM 1,00
AD1704 – LEŢAJ 6303 2 Z 412037 KOM 1,00
AD1709 – LEŢAJ 6307  2 412039 KOM  ,00
AD1714 – LEŢAJ 1211 EKTN 9/C3 412041 KOM 2,00
AD1715 – LEŢAJ 7212 BEP 412042 KOM 2,00
AD1716 – LEŢAJ 3 NU 10 EC 412043 KOM 1,00
AD1717 – LEŢAJ 6213 2 Z 412044 KOM 1,00
AD1718 – LEŢAJ 32018X /Q 412045 KOM 1,00
AD1719 – LEŢAJ 32018 XA 412046 KOM 1,00
AD1720 – LEŢAJ 6211 412047 KOM 1,00
AD1731 – LEŢAJ 6308 412052-a KOM 1,00
AD1789 – LEŢAJ 47490/420 412084 KOM 2,00
AD1829 – CENTRALNI LEŢAJ KARDANA FAP 412101 KOM 2,00
AD1925 – MEHANIZAM KOĈNICE-EKSENDER-STEYR 413030 0,00
AD2020 – NOSAĈ KABINE 414002 KOM 14,00
AD2029 – NOSAĈ ĈETVRTASTI 414005 KOM 7,00
AD2039 – NOSAĈ AUSPUHA GUMENI 414011-B KOM 1,00
AD2041 – NOSAĈ GIBNJA 414013 KOM 2,00
AD2049 – NOSAĈ GUMENI FI85 414015-A KOM 1,00
AD2091 – OPRUGA TRISTOP CILINDRA 415005 KOM 2,00
AD2187 – GUMA ZRAĈNOG JASTUKA 415074 KOM 1,00
AD2228 – POKLOPAC PVC 416017 KOM 2,00
AD2250 – PUMPA VODE REMONTOVANA 416060 KOM 2, 0
Materijal J.m. Stanje
AD2268 – VODENA PUMPA RENO 416076-C KOM 1,00
AD2278 – PAKNA-KOĈIONA OBLOGA 416090 GRT 0,50
AD2293 – PAKNE PREDNJE ŠTAJER 416096-C GRT 1,00
AD2295 – POJAS GUME 416100 KOM 1,0
AD2296 – POJAS GUME 6X9 416100-A KOM 1,00
AD2297 – POJAS GUME 416101 KOM 1,00
AD2335 – REGULATOR PRITISKA -RIŠLAG 417011 KOM 1,00

 

 

AD2349 – RELEJ 24 VDC 16A 417016-a KOM 2,00
AD2350 – RELEJ24V VDC16A 417016-B KOM 3,00
AD2404 – REMEN 20-1600 417031 KOM 1,00
AD2405 – REMEN 12,5-2050 417032 KOM 2,00
AD2411 – REMEN 13-1650 417035 KOM 6,00
AD2415 – REMEN 12,5 – 1443 417038 KOM 1,00
AD2416 – REMEN 9,5 – 1463 417039 KOM 1,00
AD2421 – REMEN KLINASTI 13X1250 417040-C KOM 2,00
AD2436 – REMEN SPZX 1212 417050 KOM 2,00
AD2437 – REMEN A 53/A 1376 CL 417051 KOM 3,00
AD2450 – REMEN 13- 1450 417061 KOM 2,00
AD2452 – REMEN 12,5 X 1400 417062 KOM 1,00
AD2458 – REMEN 90916-02 330 417067 KOM 1,00
AD2459 – REMEN 417068 KOM 5,00
AD2469 – RUĈKA ZA KLIP 417079 KOM 4,00
AD2510 – REMEN 10-1500 417135 KOM 2,00
AD2514 – REMEN 17-2600 417138 KOM 1,00
AD2525 – REMEN 13X825 417142-C KOM 2,00
AD2552 – REMEN MIKRO 8PK 1520 417161 KOM 2,00
AD2684 – SEMERING 80 100 10 418057 KOM 1,00
AD2685 – SEMERING 65 90 10 418058 KOM 1,00
AD2691 – SEMERING 45 75 8 418061-a KOM 1,00
AD2692 – SEMERING 48 72 10/8 418062 KOM 1,00
AD2693 – SEMERING 143 165  10 418063 KOM 2,00
AD2697 – SEMERING 100 140  17 418066 KOM 2,00
AD2699 – SEMERING 32-45-7 418067-a KOM 3,00
AD2701 – SEMERING 50 72 10 418068 KOM 2,00
AD2717 – SEMERING 120 160 15 418080-a KOM 1,00
AD2737 – SEMERING 50X80X8 418092-A KOM 1,00
AD2743 – SEMERING 80X110X10 418096-A KOM 1,00
AD2767 – SERMERING 52  68 10 418110 KOM 1,00
AD2806 – SEMERING 11 24 30 418133 KOM 1,00
AD2824 – SEMERING 20 26 5 418143-1 KOM 1,00
AD2874 – STAKLO FARA 418163 KOM 2,00
AD2906 – SANDUK AKUMULATORA 418210 KOM 1,00
AD2908 – SPONA VOLANA 418217 KOM 1,00
AD2909 – SPONA VOLANA 418218 KOM 1,00
AD2910 – SPONA VOLANA 418219 KOM 1,00
AD2968 – SAJLA  GASA 418255 KOM 2,00
AD2997 – SIRENA 12V 418290-A KOM 5,00
AD3059 – TERMOSTAT 419001 KOM 2,00
AD3089 – UZENGIJA GIBNJA DAF 420019-B KOM 1,00
AD3176 – VENTIL POPUSTNI CBF VMS BM 025700 421037 KOM 2,00
AD3183 – VENTIL PROVJERAVAJUĆI 421040 KOM 2,00
AD3189 – VENTIL KONTROLNI KLIZEĆI 421050 KOM 2,00
Materijal J.m. Stanje
AD3198 – VENTIL ZA TRAKTORSKU PRIKOLICU 421066-A KOM 1,00
AD3201 – VILJUŠKA ALNASERA 421070 KOM 1,00
AD3213 – VIJAK TOĈKA 421084 KOM 22,00
AD3215 – VIJAK  TOĈKA 421085 KOM 20,00
AD3263 – ZUPĈANIK REDUKTORA VELIKI 422015 KOM 1,00
AD3273 – ZUPĈANIK REDUKTORA MALI 422016 KOM 1,00
AD3301 – ĈAŠICA NAPOJNE PUMPE 426020 KOM 4,00
HT0047 – ODIJELO AMERIKAN 515002-D KOM 6,00

 

 

HT0051 – ODIJELO RADNO BEZ FLUO TRAKE 515003-C KOM 20,00
HT0058 – ODIJELO RADNO JEDNOKRATNO 515008 KOM 30,00
HT0068 – ODIJELO ZAŠTITNO-JEDNOKRATNO 515014 KOM 0,00
HT0074 – PANTALONE RADNE 516002 KOM 8,00
HT0075 – PANTALONE RADNE 516003 KOM 1,00
DP0037 – GUMA VANJSKA 18X9,50 707001 KOM 1,00
OS0013 – senzor tanki bez konektora 979979-a KOM 1,00

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