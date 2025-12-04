Koncert u BKC-u: Obilježavanje dana kada je sevdalinka uvrštena na UNESCO listu

Ali Huremović
Koncert sevdalinka UNESCO Tuzla: BKC TK obilježava dan uvrštavanja na listu baštine

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona 4. decembra 2025. godine bit će domaćin svečanog koncerta posvećenog datumu kada je sevdalinka uvrštena na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time Tuzla još jednom postaje mjesto okupljanja zaljubljenika u ovu jedinstvenu muzičku tradiciju, koja ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola bosanskohercegovačkog identiteta.

Koncert nosi naziv „U srcu Bosne, u srcu svijeta“, a počet će u 19 sati u organizaciji Udruženja Sevdalija Tuzla. Program okuplja niz izvođača koji na sceni BKC-a spajaju iskustvo, emociju i prepoznatljivu interpretaciju sevdalinke.

Publika će moći čuti vokalne soliste Udruženja Sevdalija Tuzla, kao i Esada Kovačevića, Džavida Pamukovića, Hajrudina Udvinčića Hazru, Mehmedaliju Dropića Dalu i Fahrudina Bajrića. Nastupit će i Vokalni ansambl JU BKC TK Tuzla, dok će posebnu boju večeri dati izvorna grupa zurle i bubnjevi.

Sve izvođače pratit će orkestar Udruženja Sevdalija Tuzla pod vodstvom Abaza Bijedića, čime će cjelokupni program dobiti prepoznatljivu toplinu i atmosferu tradicionalnog muzičkog izričaja.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom događaju i zajedno obilježe dan važan za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, u čijem je središtu sevdalinka kao umjetnost osjećaja, sjećanja i pripadnosti.

