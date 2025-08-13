Konzorcij logistike BiH od 1. septembra počinje proteste zbog neispunjenih zahtjeva

Konzorcij Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će od 1. septembra započeti proteste “do ispunjenja zahtjeva”, prema modelu prilagođenom bosanskohercegovačkim uslovima.

U saopćenju su upozorili da će od tog datuma doći do poremećaja u lancima snabdijevanja, kako u uvozu, tako i u izvozu robe, te građanima preporučili da na vrijeme prilagode planiranje zaliha.

Kako navode, protesti su rezultat više od 20 mjeseci sastanaka, pregovora i dopisa upućenih nadležnim institucijama, tokom kojih su dogovorene mjere potvrđene na najvišim nivoima, ali do danas nisu realizovane.

Kažu da je strpljenje zamijenjeno ignorisanjem i opstrukcijama, te ističu da su njihovi zahtjevi zakoniti, realni i usaglašeni.

Među ključnim zahtjevima su ukidanje diskriminacije u EU kroz primjenu AETR i SSP sporazuma, povrat 50% trošarina na gorivo, popust od 50% na putarine putem jedinstvenog TAG sistema, priznanje statusa “izvoznika usluga” za transportne kompanije, smanjenje zadržavanja na granicama, bolja koordinacija inspekcija, rasterećenje poslovanja, te digitalizacija i implementacija eCMR i NCTS sistema.

Konzorcij podsjeća da ni jedan od 17 zaključaka sa sastanaka s ministrom Edinom Fortom nije proveden, uključujući izmjene Pravilnika o licenciranju prevoznika. U optužbama navode da je sektor nezakonitim procedurama oštećen za 243 miliona KM, da su vozači u EU bili lišavani slobode i do 48 sati bez osnovnih prava, te da obećana digitalna reforma nije sprovedena, dok koordinacija nadležnih institucija izostaje.

