Protest penzionera u Tuzli: Traže povećanje penzija i bolji socijalni položaj

U Tuzli su danas održani protesti u organizaciji Nove penzionerske/umirovljeničke stranke Tuzla, s ciljem skretanja pažnje na tešku materijalnu i socijalnu situaciju penzionera, ali i drugih socijalno ugroženih građana.

Okupljanje je počelo u 11 sati na platou ispred NLB Banke, nakon čega su učesnici mirnom šetnjom krenuli prema Trgu slobode. Na toj lokaciji su predstavnici organizatora održali obraćanja i predstavili zahtjeve.

Jedan od ključnih zahtjeva je da prosječna penzija iznosi 52 posto prosječne plate, uz obrazloženje da sadašnji iznosi ne prate rast troškova života. Organizatori su ukazali i na poteškoće s kojima se penzioneri svakodnevno suočavaju, posebno kada je riječ o nabavci lijekova i plaćanju komunalnih obaveza.

Tokom protesta govorilo se i o stanju u javnom zdravstvenom sistemu te o problemima u privredi Tuzlanskog kantona, za koje organizatori smatraju da dugoročno utiču na životni standard građana i na fondove iz kojih se isplaćuju penzije.

Iz Nove penzionerske/umirovljeničke stranke Tuzla saopćeno je da je protest protekao mirno i dostojanstveno, uz poruku nadležnim institucijama da ozbiljno razmotre iznesene zahtjeve.