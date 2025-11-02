Košarac o Konakoviću: Dok je nama Dine i sličnih nema razloga za brigu – što ih je više, manje je BiH

RTV SLON
Foto: FENA

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac ponovo je kritikovao ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, ocijenivši da i nakon tri godine pokazuje “nepoznavanje diplomatske komunikacije”.

„Ne znam koju je sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija gledao Dino Konaković, ali ako je sretan diplomatskim porukama sa posljednje sjednice, želim mu da ostane ‘prvi diplomata BiH’ još dugo vremena. Dok je nama Dine i sličnih, nema razloga za brigu. Što ih je više, manje je BiH“, izjavio je Košarac za Srnu.

Dodao je da je „politika Dine i ekipe ništa drugo do osmišljavanje obmana, nagađanja, spletkarenja i populističkog ubjeđivanja biračkog tijela da će im neko sa strane servirati rješenja“.

Košarac je poručio da je „‘Trojka’ ostala bez idejnog tvorca Michaela Murphyja, mentor Christian Schmidt je na odlasku, a globalne političke okolnosti se mijenjaju“.

Upitao je „šta je ostalo od Trojkinog ‘zgrtanja bagerom’, ‘šut karte za SNSD’, ‘gašenja Dodikovog lobiranja’ i ‘pobjede BiH’“, ocijenivši da je rezultat svega „sve manje Bosne i Hercegovine i gubitak njenog međunarodnog uticaja“.

„Neka nam diplomate Dine i ‘Trojkinog’ lobiranja. Dok oni dođu do momenta samorefleksije i razumijevanja obima uspjeha politika Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović, za BiH će biti kasno“, istakao je Košarac.

Zaključio je ironičnim tonom: „Politički testament ‘Kako smo uništili BiH’ u konačnici će potpisati Trojka. Nemam ništa protiv.“

