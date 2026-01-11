Košarkaši Slobode Energoinvest slavili u Goraždu

RTV SLON
Triler završnica u Boriku, nova pobjeda OKK Sloboda Energoinvest

Košarkaši Slobode Energoinvest nastavili su sjajnu formu u prvenstvu, upisavši četvrtu uzastopnu ligašku pobjedu.

U posljednjem kolu prvog dijela sezone, tuzlanski tim slavio je u Goraždu protiv ekipe Radničkog rezultatom 83:93, čime je stigao do desete pobjede u aktuelnoj sezoni.

Gosti su tokom većeg dijela susreta kontrolisali ritam igre i zahvaljujući efikasnom napadu uspjeli sačuvati prednost do samog kraja utakmice.

Najraspoloženiji u redovima Slobode Energoinvest bili su Štulić sa 26 poena, Glogovac sa 23, dok je Jakupović dodao 20 poena, dajući značajan doprinos vrijednom trijumfu na gostujućem terenu.

Ovom pobjedom Sloboda Energoinvest uspješno je zaključila prvi dio sezone i dodatno učvrstila svoju poziciju na ligaškoj tabeli.

pročitajte i ovo

Sport

Sloboda Energoinvest gostuje Radničkom u posljednjem kolu prvog dijela sezone

Vijesti

Sloboda Energoinvest savladala Orlovik i izborila finale Kupa Mirza Delibašić

Sport

Košarkaši Slobode Energoinvest sutra u Mejdanu protiv ekipe Orlovika

Sport

Sloboda Energoinvest otvara 2026. godinu velikim duelom u Mejdanu

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u...

BiH

Narandžasto upozorenje zbog ekstremno niskih temperatura

Sport

Na jezeru Bistarac organizovano ronjenje pod ledom

Istaknuto

Humanost bez zastoja: Njegovatelji Crvenog križa Tuzla na terenu i po snijegu

Istaknuto

Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju saobraćaj, vozačima se savjetuje oprez

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]