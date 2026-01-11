Košarkaši Slobode Energoinvest slavili u Goraždu

Košarkaši Slobode Energoinvest nastavili su sjajnu formu u prvenstvu, upisavši četvrtu uzastopnu ligašku pobjedu.

U posljednjem kolu prvog dijela sezone, tuzlanski tim slavio je u Goraždu protiv ekipe Radničkog rezultatom 83:93, čime je stigao do desete pobjede u aktuelnoj sezoni.

Gosti su tokom većeg dijela susreta kontrolisali ritam igre i zahvaljujući efikasnom napadu uspjeli sačuvati prednost do samog kraja utakmice.

Najraspoloženiji u redovima Slobode Energoinvest bili su Štulić sa 26 poena, Glogovac sa 23, dok je Jakupović dodao 20 poena, dajući značajan doprinos vrijednom trijumfu na gostujućem terenu.

Ovom pobjedom Sloboda Energoinvest uspješno je zaključila prvi dio sezone i dodatno učvrstila svoju poziciju na ligaškoj tabeli.