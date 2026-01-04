Košarkaši Slobode Energoinvest sutra u Mejdanu protiv ekipe Orlovika

Košarkaši Slobode Energoinvest otvaraju 2026. godinu utakmicom od izuzetne važnosti, koja nosi dvostruki takmičarski značaj. Crveno-crni će u okviru 12. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine u tuzlanskom Mejdanu dočekati ekipu Orlovika iz Žepča.

Posebnu težinu ovom susretu daje činjenica da su Sloboda i Orlovik, žrijebom, određeni i kao polufinalni par Kupa “Mirza Delibašić” – sistem A. Shodno pravilima takmičenja, rezultat utakmice 12. kola Prvenstva BiH bit će ujedno i službeni rezultat polufinala Kupa.

Tako će pobjednik ovog duela ostvariti dvostruki trijumf – bodove u prvenstvu i plasman u finale Kupa. Utakmica se igra u ponedjeljak od 18 sati, a iz kluba poručuju: svi u Mejdan.

