Košarkaši Slobode nadigrali Mladost u Mejdanu

Košarkaši ekipa Sloboda Energoinvest i Mladost Mrkonjić Grad odigrali su susret petog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine u tuzlanskom Mejdanu. Utakmica ova dva rivala odgođena je zbog četverodnevne žalosti u Tuzli tako da su crveno-crni, nedugo nakon povratka iz Novog Sada, u ubrzanom ritmu nastavili sa obavezama u domaćoj ligi. Ekipu domaćih sinoć je sa klupe vodio pomoćni trener Berbić budući da je trener Trbić dobio jednu utakmicu suspenzije nakon duela na Palama.

Posljednji susret petog kola počeo je prilično otvoreno na obje strane. Ekipe su se potpuno posvetile napadačkom segmentu igre što publici u Mejdanu kao rezultat donosi čak 56 poena u prvih 10 minuta igre. Gosti u drugom periodu utakmice lagano posustaju, a Sloboda Energoinvest nastavlja u identičnom rimu. Crveno-crni su rutinski odradili drugu četvrtinu tokom koje su ostvarili dvocifrenu prednost i na poluvrijeme otišli pri rezultatu 60:43.

Treća četvrtina nastavlja se istim tempom kojim je završila druga dionica susreta, Sloboda Energoinvest dodatno povećava prednost i nešto čvršćom odbranom ostavlja goste bez šanse za povratak u meč. Trener Berbić posljednjih 10 minuta utakmice iskoristio je da izrotira igrače i svima da priliku koju su, možemo slobodno reći, njegovi igrači znali iskoristiti. Do kraja susreta domaći su uspješno kontrolisali igru na parketu i na kraju slavili ubjedljivu pobjedu rezultatom 104:77 (31:25; 29:18; 26:13; 18:21).

Sloboda Energoinvest još jednom je pokazala timsku igru i raznovrsnost u napadu sa čak šest dvocifrenih strijelaca na ovom susretu. Miković je bio najefikasniji sa 18 poena, 14 je ubacio Štulić, 12 je ubilježio Glogovac, po 11 poena imali su Tomašević i Jakupović, dok je Williams dodao 10 poena. Kada je riječ o ostatku tima, Kahrić je ubacio osam poena, po sedam su imali Čampara i Bukva, a Milanović je upisao šest poena. U redovima gostiju najistaknutiju rolu imao je Aleksandar Pantelić sa 18 poena.

Tuzlanski tim je nakon pet odigranih kola na omjeru od tri pobjede i jednog poraza (treće kolo slobodno). Ekipa Mladosti nakon pet odigranih kola i dalje je bez pobjede u aktuelnoj sezoni. Crveno-crni nastavljaju sa dinamičnim takmičarskim ritmom budući da već za vikend, tačnije u subotu, igraju utakmicu šestog kola protiv ekipe Studenta u Laktašima.