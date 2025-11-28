Košta manje od 1 KM, a čini čuda za crijeva

Nedžida Sprečaković
Probiotici iz kiselog mlijeka pomažu crijevnoj mikroflori, poboljšavaju varenje i jačaju imunitet, pa nutricionisti sve češće preporučuju ovaj tradicioni mliječni proizvod.
Izuzetno zdrava namirnica, bogata nutrijentima i dobrim bakterijama

Kiselo mlijeko sadrži važne nutrijente poput kalcija, magnezijuma, vitamina B i D, koji su značajni za kosti, mišiće i nervni sistem, dok fermentacija olakšava apsorpciju – što ga čini pogodnim čak i za one koji imaju problema s varenjem.

Posebno je korisno nakon obilnih obroka ili u periodima kada želite rasteretiti organizam, jer deluje kao prirodni „usisivač“ crijeva — pomaže probavi, smanjuje nadimanje i može ubrzati metabolizam.

S obzirom da kiselo mlijeko spada među pristupačne namirnice i da ga u većini prodavnica možete kupiti za manje od 1 KM, pravi je izbor za svakodnevnu ishranu — posebno u kombinaciji s umjerenom ishranom i aktivnim načinom života.

