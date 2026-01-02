Kraj jedne ere: MTV prestaje sa emitovanjem muzičkih programa

Prvi specijalizovani muzički televizijski kanal na svijetu, MTV, zvanično je prestao sa emitovanjem svojih muzičkih programa i platformi tokom Nove godine.

Simbolično, posljednja pjesma koja je emitovana bila je ista kao i prva – „Video Killed the Radio Star“ grupe The Buggles.

Originalni video za ovu pjesmu, koji je označavao početak televizijske dominacije nad radijem, prvi put je prikazan 1. avgusta 1981. godine.

Iako su većina MTV kanala završila emitovanje na isti način, MTV 90s, kanal posvećen muzici 90-ih, izabrao je da se oprosti pjesmom Spice Girls „Goodbye“.

Prema izvještajima magazina People, MTV neće potpuno nestati, specijalizovani programi i serije nastavit će se emitovati. Međutim, kanali posvećeni isključivo muzici, posebno u Evropi, Velikoj Britaniji, Australiji i Brazilu, više neće biti u funkciji.

Paramount, vlasnik svih kanala, zvanično nije objavio razloge gašenja, ali se pretpostavlja da se radi o procjeni da takav način rada više nije isplativ.