„Krimolovci“ u augustu zaprimili 200 poziva od kojih je 30 sa korisnim informacijama

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u avgustu 2025. godine registrovali ukupno 200 poziva, od kojih je 30 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko – obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljeno je ukupno 129 poziva, od kojih su četiri poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljena je 71 prijava, od čega je 26 prijava bilo sa korisnim informacijama.

U avgustu je pristiglo 20 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e su dali 33 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.