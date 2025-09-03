„Krimolovci“ u augustu zaprimili 200 poziva od kojih je 30 sa korisnim informacijama

Jasmina Ibrahimović
Krimolovci, SIPA
Foto: Ilustracija/ Krimolovci

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u avgustu 2025. godine registrovali ukupno 200 poziva, od kojih je 30 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko – obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljeno je ukupno 129 poziva, od kojih su četiri  poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljena je 71 prijava, od čega je 26 prijava bilo sa korisnim informacijama.

U avgustu je pristiglo 20 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e su dali 33 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vijeće mladih FBiH: Ulaganja u mlade moraju postati strateški prioritet

Vijesti

Nihad Imširović novi predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH

Vijesti

Sanin Bogunić ponovo izabran za predsjednika VSTV-a BiH

Sport

FK Sloboda Tuzla: Ukinuta FIFA zabrana, novi igrači spremni za nastup

Tuzla i TK

Banovići spremni za obilježavanje Dana Općine uz bogat program manifestacija

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]