Krimolovci u oktobru zaprimili 182 poziva od kojih je 45 sa korisnim informacijama

Jasmina Ibrahimović
Krimolovci, SIPA
Foto: Ilustracija/ Krimolovci

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u oktobru 2025. godine registrovali ukupno 182 poziva, od kojih je 45 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko – obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljeno je ukupno 120 poziva, od kojih je devet  poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljene su 62 prijave, od čega je 36  prijava bilo sa korisnim informacijama.

U oktobru je pristiglo 13 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e su dali 27 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.

