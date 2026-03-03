„Krimolovci“ u februaru „uhvatili“ 32 korisna poziva

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u februaru 2026. godine registrovali ukupno 187 poziva, od kojih su 32 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko – obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljeno je ukupno 115 poziva, od kojih je pet poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljene su 72 prijava, od čega je 27 prijava bilo sa korisnim informacijama.

U februaru je pristiglo 18 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 19 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.