„Krimolovci“ u februaru „uhvatili“ 32 korisna poziva

Nedžida Sprečaković
Krimolovci, SIPA
Foto: Ilustracija/ Krimolovci

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u februaru 2026. godine registrovali ukupno 187 poziva, od kojih su 32 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko – obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljeno je ukupno 115 poziva, od kojih je pet poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljene su 72 prijava, od čega je 27  prijava bilo sa korisnim informacijama.

U februaru je pristiglo 18 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 19 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.

pročitajte i ovo

Vijesti

SIPA demantuje navode o kadrovskom i nacionalnom disbalansu

Vijesti

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Vijesti

U nastavku akcije „Lan“ uhapšen policijski službenik SIPA-e, pokrenut i interni...

Istaknuto

SIPA u akciji „Lan“ pretresa 18 lokacija u više gradova

BiH

Provjeravaju se informacije o državljaninu BiH zarobljenom u Ukrajini

Vijesti

Akcija SIPA-e “Luka”: Uhapšene tri osobe, oduzeta dva kilograma kokaina

BiH

EES: Hoće li novi sistem donijeti haos na granicama i aerodromima?

Vijesti

Danas je Svjetski dan uha i sluha

BiH

U četvrtak isplata penzija sa dodatnim usklađivanjem

Vijesti

Civilna zaštita: Vodostaj Modraca u porastu, više intervencija vatrogasaca

Vijesti

ESV danas o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Učitati više