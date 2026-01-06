SIPA: Građani pomažu u otkivanju krivičnih djela

Nedžida Sprečaković
Krimolovci, SIPA
Foto: Ilustracija/ Krimolovci

SIPA je tokom decembra 2025. godine evidentirala ukupno 159 poziva građana, a značajan broj njih sadržavao je korisne informacije koje se odnose na krivična djela i njihove izvršioce, potvrđeno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu.

Policijski službenici Državna agencija za istrage i zaštitu tokom posljednjeg mjeseca prošle godine zaprimili su 46 poziva sa informacijama koje su ocijenjene kao operativno značajne, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Ovi podaci ukazuju na kontinuiranu saradnju građana sa policijskim agencijama u prijavljivanju nezakonitih aktivnosti.

Putem anonimne telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljena su ukupno 93 poziva, od kojih je deset sadržavalo konkretne i korisne informacije o krivičnim djelima i osobama koje se dovode u vezu s njihovim izvršenjem. Ova linija i dalje predstavlja jedan od važnih kanala komunikacije između građana i SIPA-e.

SIPA je tokom decembra zaprimila i 66 prijava putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnih djela na zvaničnoj internet stranici agencije, a u 36 slučajeva radilo se o informacijama koje su ocijenjene kao relevantne za daljnje postupanje.

Tokom istog perioda evidentirane su i 32 povratne informacije po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane drugih nadležnih policijskih tijela, što ukazuje na razmjenu podataka i saradnju unutar sigurnosnog sistema.

Osim zaprimanja prijava, policijski službenici SIPA-e dali su i 28 savjeta građanima koji su se obratili putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ 080 020 505, pružajući im informacije i upute u vezi sa prijavom krivičnih djela i zaštitom lične sigurnosti.

