Lakić i Efthymiadou: Primjer Grčke i Bugarske može ubrzati Južnu interkonekciju

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se danas s ambasadoricom Republike Grčke u Bosni i Hercegovini, Ioannom Efthymiadou.

Na sastanku je razgovarano o ključnim energetskim projektima u Federaciji BiH, s posebnim naglaskom na projekat Južne interkonekcije kao najvažnijeg strateškog pravca za sigurnu i diversificiranu gasnu opskrbu.

Ministar Lakić je ambasadoricu upoznao i sa svojim nedavnim učešćem na P-TEC-u u Atini, gdje je imao priliku razmijeniti iskustva i stavove sa evropskim i svjetskim ministrima iz energetskog sektora te dobiti dodatne uvide u regionalne trendove i dobre prakse.

Posebna pažnja razgovora posvećena je i primjeru uspješne saradnje Grčke i Bugarske koje su zajednički realizirale gasovod dužine 182 kilometra – projekat koji predstavlja jednu od ključnih alternativa zavisnosti od ruskog gasa i primjer kako međudržavna partnerstva mogu ojačati energetsku sigurnost čitave regije.

