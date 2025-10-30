Ljekari iz UKC-a Tuzla upozoravaju: Moždani udar sve češći među mlađima

Sve više mlađih osoba suočava se s moždanim udarom, a stručnjaci upozoravaju da bolest više nije rezervisana samo za starije. Genetski faktori, srčane anomalije i promjenjivi faktori rizika mogu pogoditi i osobe ispod 55 godina, pa je svijest o prevenciji ključna.

„Faktori rizika su povišen krvni pritisak, povišene vrijednosti šećera u krvi, hiperlipoproteinemija, konzumiranje duhana i alkohola, loše prehrambene navike te smanjena fizička aktivnost tokom dana“, kazala je doc.dr. Zejna Baković, šefica jedinice za liječenje moždanog udara u Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla.

Prva tri do četiri i po sata nakon nastanka simptoma su najbitniji. Brza reakcija i pravovremeni dolazak u bolnicu mogu spasiti život i značajno smanjiti trajne posljedice moždanog udara. Univerzitetski klinički centar Tuzla primjenjuje moderne metode liječenja koje prate svjetske standarde, uključujući trombolitičku terapiju i mehaničku trombektomiju. Hitni protokoli i brza dijagnostika omogućavaju da pacijenti dobiju terapiju u najkraćem mogućem roku.

„Mi već nekoliko godina uspješno primjenjujemo je trombolitička terapija, odnosno uključivanje aktivnog intravenoznog lijeka alteplase. Neophodno je da striktno poštujemo sve kriterije protokola, što znači da pacijent mora doći unutar terapijskog prozora od 3 do 4,5 sata. Naš jedan pacijent je bio udaljen, iz Kladnja je, ali je došao u nekih sat vremena, imao je i preko 80 godina, ali mi smo mu tu terapiju dali i bila je uspješna“, ističe prof.dr. Zikrija Dostović, načelnik Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla

Važno je prepoznati simptome moždanog udara i potražiti ljekarsku pomoć jer rana reakcija može spasiti život i poboljšati šanse za potpun oporavak.

„Svaki pacijent koji sumnja na moždani udar, a ima simptome poput slabosti, trnjenja, poremećaja govora ili jake glavobolje, neophodno je da se odmah uputi u prvu zdravstvenu ustanovu. To ne mora biti klinika za neurologiju, na trijaži će stručnjaci procijeniti da li se radi o moždanom udaru i odlučiti o daljnjem zbrinjavanju“, rekla je doc.dr. Zejna Baković, šefica jedinice za liječenje moždanog udara u Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla.

„Značaj fizikalne terapije je očigledan i započinje već narednog dana. U početku tretman može biti pasivan, ali vrlo brzo prelazi u aktivni oblik. Saradnja pacijenta je neophodna kako bi terapija bila učinkovita. Tokom prosječnog boravka u bolnici od 10 do 15 dana pacijent dobija maksimalnu podršku – vježbe fleksije i ekstenzije, podizanje u sjedeći i stojeći položaj“, naglašava prof.dr. Zikrija Dostović, načelnik Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla.

Prevencija ostaje najvažniji korak u borbi protiv moždanog udara. Redovna kontrola pritiska, šećera i masnoća, zdrava ishrana i kretanje mogu spriječiti bolest koja svake godine na Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla dovede između 1.500 i 2.000 pacijenata.