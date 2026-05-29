Male promjene u svakodnevnim navikama mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

Male promjene u svakodnevnim navikama mogu značajno doprinijeti zdravlju srca i krvnih sudova, pokazala je nova studija objavljena u časopisu European Journal of Preventive Cardiology.

Istraživanje je obuhvatilo više od 53.000 odraslih osoba iz UK Biobank baze podataka, koje su praćene tokom osam godina. U tom periodu zabilježeno je više od 2.000 ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani udar, moždani udar i zatajenje srca.

Prema rezultatima studije, već 11 minuta dužeg sna svake noći, dodatnih 4,5 minuta umjerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno ili nešto veći unos povrća mogu biti povezani sa smanjenjem rizika od ozbiljnih kardiovaskularnih problema za oko 10 posto. Evropsko kardiološko društvo navodi da se radi o promjenama koje su mnogo lakše za usvajanje i dugoročno održavanje od velikih i naglih promjena životnog stila.

Vodeći autor studije dr. Nicholas Koemel sa Univerziteta u Sydneyju istakao je da kombinacija malih promjena u više oblasti života može imati iznenađujuće snažan pozitivan učinak na kardiovaskularno zdravlje.

“Većini ljudi je lakše uvesti i dugoročno održavati nekoliko manjih promjena nego napraviti jednu veliku promjenu u životnim navikama”, poručio je Koemel.

Istraživanje je pokazalo da najbolju zaštitu pruža kombinacija dovoljno sna, redovne fizičke aktivnosti i kvalitetnije ishrane. Osobe koje su imale najzdraviju kombinaciju ovih navika imale su do 57 posto manji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja u odnosu na osobe s najmanje zdravim životnim stilom.

Naučnici navode da je za zdravlje srca posebno korisno spavanje od osam do devet sati dnevno, najmanje 42 minute umjerene ili intenzivne fizičke aktivnosti, te ishrana bogata povrćem i drugim nutritivno vrijednim namirnicama. Kao preporučene aktivnosti izdvajaju se brzo hodanje, vožnja bicikla i plivanje.

Stručnjaci naglašavaju da poruka ove studije nije da male promjene mogu zamijeniti liječenje ili savjete ljekara, nego da svakodnevne navike, ukoliko se postepeno popravljaju, mogu imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca.