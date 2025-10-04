Zašto pranje kose u frizerskom salonu može nositi rizik od moždanog udara?

Mnoge svakodnevne navike smatramo bezazlenim, i rijetko razmišljamo da bi mogle naštetiti zdravlju. Jedna od njih je i pranje kose u frizerskom salonu, koje se obično doživljava kao ugodan i opuštajući dio tretmana. Ipak, predugo zabacivanje glave unatrag u posebnom umivaoniku može pritisnuti ili oštetiti krvne žile koje opskrbljuju mozak krvlju, a to u rijetkim slučajevima može dovesti do moždanog udara.

Ova pojava je toliko specifična da je u medicinskoj literaturi dobila naziv „sindrom moždanog udara u kozmetičkom salonu“ (BPSS). Nedavni pregled istraživanja, objavljen u The American Journal of Emergency Medicine, pronašao je 54 dokumentovana slučaja BPSS-a u posljednjih 48 godina. Većina se dogodila upravo u frizerskim salonima, dok su manji broj zabilježili stomatološki zahvati i druga okruženja, prenosi New York Post.

Kako nastaje problem?

Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok naglo i neprirodno zabacivanje vrata, takozvana hiperekstenzija, tokom pranja kose u umivaoniku. Tada može doći do oštećenja vertebralnih arterija, koje se protežu duž zadnje strane vrata, ili karotidnih arterija, koje se nalaze sa strane. Ako krv uđe u ozlijeđeni dio krvne žile i stvori ugrušak, on može putovati do mozga i izazvati moždani udar.

Primjer iz prakse

Amerikanka Elizabeth Smith ispričala je da joj se to dogodilo 2014. godine, dvije sedmice nakon posjete jednom frizerskom salonu u Kaliforniji. „Idem na spavanje pitajući se hoću li se sutra probuditi“, rekla je Smith, koja je kasnije tužila salon. Njena dijagnoza bila je pucanje vertebralne arterije izazvano naglim položajem vrata u frizerskom umivaoniku.

Zašto je važno znati?

Iako se radi o rijetkoj pojavi, ljekari upozoravaju da je rizik stvaran, posebno za osobe koje već imaju problema s krvnim žilama ili vratnom kičmom. Svjesnost o pravilnom položaju vrata tokom pranja kose može pomoći da odlazak kod frizera ostane isključivo opuštajuće iskustvo, bez zdravstvenih posljedica.