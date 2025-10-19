Kardiolog otkrio najbolje načine za smanjenje rizika od srčanog udara

Srčani udar spada među najopasnije zdravstvene događaje jer prekid dotoka krvi u srce može uzrokovati trajno oštećenje srčanog mišića ili smrt. Iako genetika igra određenu ulogu, kardiolog dr. Mohammed Alo naglašava da svako može značajno smanjiti rizik od srčanog udara usvajanjem četiri jednostavne, ali ključne životne navike: pravilne ishrane, prestanka pušenja, održavanja zdrave tjelesne težine i redovne fizičke aktivnosti, prenosi Express.co.uk.

Govoreći u videu na TikToku, dr. Alo je istakao da su to “glavni načini za sprječavanje srčanog udara” i da ih je lako primijeniti u svakodnevnom životu.

Zdrava ishrana – temelj snažnog srca

“Možete poboljšati svoju ishranu,” poručio je dr. Alo, posebno istakavši prednosti mediteranskog načina ishrane.

“Više voća i povrća, više topivih vlakana, više ribe i maslinovog ulja, naročito ako zasićene masti zamijenite maslinovim uljem,” objasnio je.

Mediteranska ishrana, bogata zdravim mastima, orašastim plodovima, žitaricama i ribom, dokazano poboljšava zdravlje srca, smanjuje rizik od dijabetesa i pomaže u održavanju optimalne težine.

Prestanak pušenja – prva linija odbrane srca

Pušenje je, prema riječima stručnjaka, jedan od najopasnijih faktora rizika za srčane bolesti. Britanska fondacija za srce upozorava da ova navika “ozbiljno povećava rizik od srčanih i krvnih oboljenja”. Prestanak pušenja donosi koristi već u prvoj godini, dok se rizik od srčanog udara s vremenom sve više smanjuje.

Zdrava tjelesna težina – olakšanje za srce

“Održavajte težinu što bliže optimalnoj kako biste smanjili šanse za srčani udar,” savjetuje dr. Alo.

Prekomjerna težina dodatno opterećuje srce i povećava rizik od povišenog krvnog pritiska, holesterola i dijabetesa – faktora koji često prethode srčanom udaru.

Kretanje – najbolji lijek bez recepta

Redovna fizička aktivnost jedan je od najsigurnijih načina da se zaštiti srce. Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično – poput brze šetnje, vožnje bicikla, plivanja ili laganog trčanja.

“Sve su to stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali svoje zdravlje i smanjili rizik, bez obzira na genetiku. Genetiku ne možemo promijeniti,” zaključio je dr. Alo.

Stručnjaci savjetuju da svi koji imaju povišen krvni pritisak, holesterol ili druge rizike, potraže savjet ljekara radi pravovremene prevencije i kontrole.

