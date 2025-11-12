Luigi Soreca i ambasadori država članica EU danas u posjeti Tuzlanskom kantonu

Arnela Šiljković - Bojić

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca, posjetit će Tuzlu danas, zajedno s ambasadorima država članica EU u BiH, Belgije – Christine Detaille, Francuske – François Delmas, Grčke – Ioanna Efthymiadou, Njemačke – Alfred Grannas, Švedske – Helena Lagerlöf i Danske – Åge Sandal Møller.

Ambasadori će početi posjetu odavanjem počasti žrtvama nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli. Nakon toga, ambasador Soreca i ambasadori država članica EU učestvovati će u studentskim razgovorima “Generation Change” u Rektoratu Univerziteta u Tuzli, sa studentima iz Tuzle i Zenice, s fokusom na temu energetske efikasnosti.

Ambasador Soreca i ambasadori država članica EU zatim će se sastati s premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem i predsjedavajućim Skupštine Tuzlanskog kantona Žarkom Vujovićem.

Tokom posjete, bit će potpisan i sporazum između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Vlade Tuzlanskog kantona o unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama, podržan EU grantom u iznosu od 675.000 eura kroz Regionalni program energetske efikasnosti (REEP).

Posjeta će biti završena u Živinicama, gdje se, uz podršku EU, Švedske i EBRD-a, izgradila prva sanitarna deponija čvrstog otpada i reciklažno dvorište u skladu sa EU standardima u Tuzlanskom kantonu, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

