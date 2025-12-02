Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama

Magla jutros smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama na 50 do 100 metara. Posebno se izdvajaju dionice uz rijeke Savu, Lašvu, Vrbas i Spreču, kao i dionice Lepenica-Tarčin (A-1), Konjic-Jablanica, Glamoč-Mlinište i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje. Iz BIHAMK-a savjetuju oprez, jer je na dionicama s maglom kolovoz mjestimično vlažan.

Zbog učestalih odrona iz BIHAMK-a upozoravaju na povećan oprez na dionicama Turbe-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Žitomislići-Doljani, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica. Iz BIHAMK-a navode da se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu signalizaciju.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta. Iz BIHAMK-a savjetuju vozačima da planiraju putovanje u skladu s navedenim režimom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano i na vlastitu odgovornost, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Međutim, iz BIHAMK-a podsjećaju da zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz EU (EES) moguća su dodatna zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika, pa se teretna vozila preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak u terminima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom u terminu od 22 do 06 sati.

Iz BIHAMK-a ponovo podsjećaju vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.