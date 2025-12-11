Međunarodna akcija protiv “Balkanskog kartela”: Tri osobe lišene slobode

U široko koordinisanoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao “Balkanski kartel”, na području Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine sprovedene su opsežne operativne aktivnosti tokom 10. decembra 2025. godine. U akciji su lišena slobode tri lica osumnjičena za trgovinu opojnim drogama.

Operacijom je rukovodio Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA), uz snažnu podršku Europola i policijskih organa zemalja učesnica. U ime Bosne i Hercegovine, aktivnu ulogu imala je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), koja je učestvovala u prikupljanju obavještajnih podataka, analizi informacija i koordinaciji sa međunarodnim timovima. SIPA je u operativni štab u Njemačkoj delegirala i svog službenika, čime je dodatno osnažen tok razmjene informacija u realnom vremenu.

Tokom akcije izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari u više država. Pronađena je i privremeno oduzeta imovina procijenjena na višemilionski iznos, među kojom se nalaze gotovina, luksuzni predmeti, nekretnine, zemljišta, tri vozila visoke vrijednosti, elektronski uređaji, dokumentacija, kao i vatreno oružje sa municijom.

Dosadašnja saznanja ukazuju da je kriminalna mreža bila uključena u prevoz nekoliko tona kokaina iz Kolumbije u Evropu, zatim u složene procese pranja novca preko firmi i nekretnina u više zemalja, kao i u trgovinu oružjem.

Iz SIPA-e navode da njihovo učešće u operaciji potvrđuje visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, te da je identifikacija ključnih članova mreže i osiguravanje dokaza rezultat dugotrajnog i usklađenog rada službi sigurnosti više država. Ističu da SIPA ostaje pouzdan partner međunarodnim institucijama u sprječavanju i otkrivanju najtežih oblika kriminala.