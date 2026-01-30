Međunarodni aerodrom Tuzla obilježava 28 godina rada

JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ danas obilježava 28 godina postojanja i rada, potvrđujući svoju važnu ulogu u razvoju saobraćaja, turizma i privrede Tuzlanskog kantona i šire regije.

Od osnivanja 1998. godine, Aerodrom Tuzla prolazio je kroz različite faze razvoja i izazove, ali je kontinuirano jačao svoju poziciju kao ključna saobraćajna tačka sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Tokom godina dao je značajan doprinos boljoj povezanosti regije sa evropskim i svjetskim destinacijama, kao i razvoju turizma i ekonomskih aktivnosti.

Poseban fokus stavljen je na razvoj Kargo centra, koji se smatra jednim od najznačajnijih projekata za ekonomski iskorak TK. Kargo centar, zajedno s inicijativom za uspostavljanje Slobodne carinske zone, trebao bi otvoriti nove logističke mogućnosti, potaknuti izvozno orijentisane djelatnosti i stvoriti nova radna mjesta.

Direktor Aerodroma Tuzla Dževad Halilčević  ranije je izjavio da su u protekle dvije godine završeni dugo čekani infrastrukturni projekti: „Završen je odlazni putnički gejt, izgrađen atrijum, moderni parking za putnička vozila, iskrčena šuma u prilaznoj ravni i instalirana prilazna rasvjeta, a trenutno su u toku radovi na ugradnji svjetala centralne linije piste. Aerodrom je u julu certificiran prema EASA standardu, što je značajan iskorak. Sve ovo stvorilo je pretpostavke za znatno veći obim

Danas Međunarodni aerodrom Tuzla predstavlja simbol kontinuiteta, razvoja i vizije, a u narednom periodu planiran je nastavak unapređenja infrastrukture, širenje kapaciteta i uvođenje novih aviolinija, s ciljem još kvalitetnije usluge i bolje povezanosti regije sa svijetom.

