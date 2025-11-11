Međunarodno takmičenje harmonikaša ‘Sevdalinko, harmonikom opjevana’ 15. novembra u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Međunarodno takmičenje harmonikaša 'Sevdalinko, harmonikom opjevana' 15. novembra u Tuzli

Tuzla će 15. novembra ugostiti domaće i međunarodne muzičke talente na 7. Međunarodnom takmičenju harmonikaša “Sevdalinko, harmonikom opjevana”.

Takmičenje organizira Udruženje građana “Eufonija” u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Učestvovati mogu harmonikaši svih uzrasta, od početnika do profesionalaca, uključujući i kategoriju dueta.

I ove godine će mladi talenti imati priliku da znanje i vještinu predstave stručnjacima iz oblasti muzike i harmonike, koji čine stručni Dejan Milkunić, Nikola Zarić, Zlatan Muratović te Aleksandar Nikolić Brajić. Organizatori ističu da je manifestaciji postala jedno od najprepoznatljivijih muzičkih dešavanja u regionu kada je riječ o ovom instrumentu.

Takmičenje je podijeljeno u osam kategorija – od najmlađih “pjetlića” do seniora i kategorije bez starosne granice, kao i kategorije dueta. Na prošlom takmičenju, nagradu za najboljeg izvođača osvojila je Ivana Petaković iz Beograda.

Ovim takmičenjem, naglašavaju organizatori, mladi izvođači ne stiču samo takmičarsko iskustvo, nego i priliku da budu dio kulturne tradicije koja traje više stoljeća.

– Harmonika i sevdalinka nisu samo zvukovi, to je dio našeg identiteta koji se prenosi generacijama – poručili su organizatori, dodajući da se i ove godine očekuje publika svih uzrasta.

Manifestacija je otvorena za javnost, a detaljan raspored nastupa bit će objavljen nakon zaključenja prijava. I ove godine, organizatori osim nagradnog fonda za takmičare pripremaju i nekoliko iznenađenja za posjetioce, ali ljubitelje ovog instrumenta, saopćeno je iz organizacije takmičenja.

