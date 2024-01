MI-BOSPO podržao finansiranje publikacije rezultata istraživanja na projektu ,,Naša učionica“

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli objavio je publikaciju o rezultatima istraživanja u okviru projekta „Naša učionica“ u knjizi “Financial Literacy in Today's Global Market” uglednog izdavača IntechOpen.

Objavu ove publikacije finansijski je podržao MI-BOSPO koji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli od ranije ima potpisan memorandum o strateškoj saradnji.

Podsjećanja radi, MI-BOSPO je tokom 2021. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Tuzla i Sparkasse bankom sprovodio projekat „Naša učionica“, a uz finansijsku podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE-a).

U okviru navedenog projekta MI-BOSPO klijenticama je omogućena nefinansijska podrška u vidu edukacija na temu savremenih tehnologija i njihovog korištenja. MI-BOSPO je vodio ovaj projekat, a ciljevi su bili višestruki. U vrijeme pandemije korona virusa klijenti MI-BOSPO-a, kao i cjelokupno stanovništvo, suočeni su bili sa novim načinima poslovanja što je za uplate rata po kreditima značilo dugotrajno čekanje klijenata u redovima, dalje je to značilo i gubitke vremena odnosno novca jer vrijeme potrošeno na čekanje je vrijeme odsustva sa poslova. MI-BOSPO je imao namjeru da pruži podršku klijentima jer korištenje novih tehnologija je značilo zaštitu zdravlja u vrijeme pandemije, zatim čuvanje vremena i novca. Pored ovih ciljeva, a uzimajući u obzir nivo znanja za korištenje novih tehnologija, kao i određeni vid otpora prema plaćanju putem mobilnih telefona odnosno korištenjem novih tehnologija, koji je dolazio iz straha i nesigurnosti, projektom su definisani i ciljevi pružanja konkretne obuke za klijentice, obuka je imala dva modula, teorijski i praktični. U praktičnom dijelu na primjerima i direktno je ilustrovano kako se koristi mobilno i internet bankarstvo. Svi nabrojani ciljevi zajedno govore o širini i važnosti ovog projekta, te je u procesu evaluacije utvrđeno da je došlo do smanjenja barijera u korištenju novih tehnologija, kao i povećanja broja klijentica koje su izjavile da nakon edukacija rado koriste nove tehnologije.

„U svim fazama našeg rada MI-BOSPO nastoji da klijentima omogući i vrijednost više, tako smo u kovid i postkovid periodu sproveli projekat „Naša učionica“. Ideja koja nas je vodila bila je pružiti klijenticama edukacije kako se koriste savremene tehnologije. S jedne strane da se otkloni ili umanji otpor prema modernim tehnologijama, da nauče koristiti internet i mobilno bankarstvo. S druge strane, obezbijediti korisnost u finansijskom smislu jer čekanje u redovima za svakoga je novac, posebno za poduzetnice. Mi ne bismo mogli sami uspješno realizovati projekat, partnerstva su važna. Našu ideju smo sproveli u djelo u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Tuzle i Sparkasse bankom, a projekat je podržao naš dugogodišnji partner EFSE fond. Ekonomski fakultet je sve nalaze koje smo dobili tokom projekta, pretvorio u jednu stručnu i veoma korisnu publikaciju, profesorice Ekonomskog fakulteta, u saradnji sa našim timom, predano su radile na ovom poslu i drago nam je što je kvalitet ovog rada i ovih napora prepoznat od strane uglednog izdavača IntechOpen. Drago nam je što dali doprinos da glas sa ovih prostora dopre i izvan Bosne i Hercegovine. Vjerujemo u učenje, u znanje, podržali smo publikovanje istraživačkog rada jer težimo da i MI-BOSPO potpis bude na svemu što će dati dugoročnu dobrobit zajednici. „Naša učionica“ kao koncept nije ovim projektom završena, to je naša vizija, u ovom momentu obrađujemo novu ideju koja takođe sadrži dodatnu vrijednost za klijentice i radićemo na tome u ovoj godini“ – izjavio je Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO.

Rezultati projekta „Naša učionica”, koji je imao za cilj edukaciju MI-BOSPO klijentica o korištenju mobilnog i/ili internet bankarstva, publicirani su pod naslovom Financial inclusion and digital financial literacy: The case of microfinance sector in Bosnia and Herzegovina kao dio knjige Financial Literacy in Today´s Global Market čiji je izdavač IntechOpen. Ova publikacija dostupna je široj čitateljskoj javnosti putem OVOG LINKA i u njoj su autorice, profesorice sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apostrofirale da je projekat „Naša učionica” rezultirao pozitivnom promjenom prema povećanju digitalne finansijske pismenosti i digitalne finansijske uključenosti.

„Ideja za ovaj projekat proizašla je iz potrebe da se, u vrijeme pandemije koronavirusa, pokušaju identifikovati neke od mjera za njeno suzbijanje. Konkretno, motivirani spoznajom da su, i pored preporuka nadležnih u vezi okupljanja, klijenti raznih finansijskih institucija, formiranjem redova čekanja, ugrožavali svoje zdravlje, odlučili smo se da, u saradnji sa društveno odgovornom organizacijom MI-BOSPO započnemo sa edukacijama njihovih klijentica u vezi sa korištenjem usluga mobilnog i/ili internet bankarstva. Smatrali smo da će se kroz finansijsku edukaciju povećati šansa za korištenjem pomenutih usluga čime bi se smanjila izloženost koronavirusu.“, prof. dr. Jasmina Okičić, autor.

„Saradnja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i MI-BOSPO-a je odličan primjer uspješne saradnje akademske zajednice i realnog sektora. MI-BOSPO je uz podršku fakulteta razvio edukacijske programe i naučno zasnovanu metodologiju mjerenja efikasnosti edukativnog programa u kontekstu povećanja digitalne finansijske pismenosti korisnica MI-BOSPO mikrokredita. Rezultati istraživanja su pokazali značajno povećanje finansijske pismenosti i digitalne finansijske inkluzije klijentica MI-BOSPO, što će im olakšati svakodnevno poslovanje. Ideja za publiciranje rezultata istraživanja javila se zbog potrebe da dobre prakse prakse približimo široj akademskoj i stručnoj javnosti, kako bismo potaknuli ovakve oblike saradnje.“, prof. dr. Meldina Kokorović Jukan, autor i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

MI-BOSPO i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli nastaviti će i dalje uspješno sarađivati na projektima koji su korisni i od velikog značaja kako za MI-BOSPO klijente, tako i za cjelokupnu zajednicu.

Za dodatne informacije, slobodni ste kontaktirati:

Marizela Škahić, saradnik za odnose s javnostima

Kontakt telefon: + 387 35 644 655

Kontakt mobitel: + 387 62 346 092

E-mail: [email protected]