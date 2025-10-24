Minimalna penzija 700 KM: da li je to realno već od januara?

Minimalna penzija 700 KM mogla bi postati nova stvarnost u Federaciji BiH od naredne godine. Penzioneri okupljeni u saveze širom Federacije već mjesecima pregovaraju s Vladom FBiH o izmjenama Zakona o PIO-u, a dogovoreni prijedlog izmjena uskoro bi trebao biti pred poslanicima u Parlamentu.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona Haso Halilović potvrdio je da je dogovor konačno postignut.

„16. septembra imali smo sastanak s premijerom, njegovim zamjenicima i ministrom. Tada smo dogovorili tekst izmjena i dopuna zakona koji bi, prema planu, trebao biti usvojen do kraja ove godine i stupiti na snagu 1. januara 2026. Ovim izmjenama član 79 omogućit će rast penzija u skladu s rastom plata i redovno usklađivanje dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula. Također, zadržana je zaštita dosadašnjeg rasta penzija, što znači da neće biti smanjenja sadašnjih iznosa“, rekao je Halilović.

Više pravde za one s dužim radnim stažom

Prema novim pravilima, visina penzije bi ubuduće više zavisila od dužine radnog staža. Oni s dužim stažom imali bi znatno veće iznose od onih koji su radili kraće.

„Do sada je osoba s 35 godina staža i ona s 15 godina imala istu najnižu penziju od 599 KM, što nije bilo pravedno. Po novim izračunima, najniža penzija za 15 godina staža trebala bi biti manja, dok bi minimalna penzija 700 KM bila cilj za one s punim radnim stažom“, pojašnjava Nikola Banović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera Tuzla.

Dodatak na penziju – nagrada za duži radni vijek

Dogovorene izmjene zakona donose i novi dodatak na penziju, koji bi se isplaćivao jednom godišnje.

„Mi smo tražili povećanje penzija kroz vanredno usklađivanje, ali je Vlada to odbila. Nakon više sastanaka dogovoreno je kompromisno rješenje – uvođenje dodatka na penziju koji će se vezati za godine radnog staža. Oni koji su duže radili dobit će veći dodatak, a oni s manje staža manji. Taj dodatak će se isplaćivati u decembru svake godine“, rekao je Halilović, dodajući da se taj iznos ne može nazvati 13. penzijom, jer je to sistemski dodatak koji će biti trajno uveden u zakon.

Penzioneri traže usvajanje zakona do kraja godine

Predstavnici penzionera ističu da je sada sve u rukama Parlamenta FBiH. Njihova očekivanja su da izmjene budu usvojene do kraja 2025. godine, kako bi se od 1. januara 2026. primjenjivale nove, pravednije formule.

Dok čekaju potvrdu, penzioneri širom Federacije obilježavaju svoj dan. Na Skupštini penzionera Grada Tuzla dodijeljene su plakete najaktivnijim članovima.

„Ovo priznanje je ljudima koji rade u mjesnim zajednicama, pomažu drugima i ne odustaju od društvenog angažmana. Važno je da se njihov rad vidi i cijeni“, rekla je penzionerka Hasija Jahić, dobitnica priznanja.

Iako je pred njima još procedura, penzioneri su optimistični. Vjeruju da će dogovor s Vladom FBiH biti potvrđen u Parlamentu i da će minimalna penzija 700 KM uskoro postati stvarnost.