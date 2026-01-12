Minimalna penzija u FBiH više neće biti ista za sve: Evo kako će se računati

Obračun penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi mogao biti značajno izmijenjen, posebno kada je riječ o minimalnoj penziji, nakon što je Vlada Federacije BiH usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH.

Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se da se minimalna penzija više ne određuje po jedinstvenom iznosu za sve, već prema broju godina provedenih u radnom odnosu i stvarno uplaćenim doprinosima. Time bi se, kako navode predlagači, ispravile dugogodišnje nepravde u sistemu u kojem su osiguranici s minimalnim stažom imali jednaku penziju kao i oni koji su radili znatno duže.

Ovakav prijedlog rezultat je višegodišnjih zahtjeva koje je Savez udruga umirovljenika FBiH upućivao Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, upozoravajući na česte zloupotrebe postojećeg modela. Prema njihovim navodima, pojedinci su nakon minimalnih 15 godina rada u BiH odlazili u inostranstvo, tamo godinama radili bez prijave u domaćem sistemu, a potom se po navršenih 65 godina vraćali i ostvarivali pravo na najnižu penziju, koja trenutno iznosi oko 600 KM.

Ako izmjene budu usvojene, minimalna penzija za buduće penzionere s 15 godina staža, umjesto sadašnjih 599 KM, iznosit će 390 KM. Iznos penzije bi potom rastao s dužinom staža, pa bi osiguranici s 20 do 25 godina staža imali oko 423 KM, s 25 do 30 godina oko 456 KM, dok bi za 30 do 35 godina staža penzija iznosila približno 488 KM. Za osiguranike s 35 do 40 godina staža predviđen je iznos od oko 553 KM, a za puni staž od 40 godina, uz minimalne uplate doprinosa, oko 618 KM.

Zakonom je predviđeno i redovno usklađivanje penzija, pa bi tokom 2026. godine došlo do povećanja svih penzija za 17 posto. To bi značilo da bi minimalna penzija za 15 godina staža porasla na oko 456 KM, dok bi penzija za 40 godina staža iznosila oko 723 KM.

Važno je naglasiti da se nova formula obračuna odnosi isključivo na buduće penzionere. Oni koji su pravo na penziju ostvarili prije stupanja na snagu izmjena Zakona o PIO nastavit će primati ranije utvrđene iznose, uvećane za planirano usklađivanje. Tako će, primjera radi, osiguranik koji je tokom 2025. godine otišao u penziju sa 15 godina staža, nakon povećanja od 17 posto primati oko 700 KM, dok će osoba s istim stažom koja se penzioniše nakon usvajanja izmjena imati znatno nižu penziju.

Predložene izmjene već izazivaju različite reakcije u javnosti, jer s jedne strane uvode pravedniji odnos između staža i visine penzije, dok s druge otvaraju pitanje socijalne sigurnosti budućih penzionera s kraćim radnim stažom.