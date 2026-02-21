Mirno okupljanje u Tuzli za Erdoana, građani zapalili svijeće na Trgu slobode

U Tuzli je danas održano mirno okupljanje u znak sjećanja na Erdoana Morankića i u znak podrške povrijeđenoj djevojci Elli Jovanović, koja je teško stradala u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Skup je organizovan na Trgu slobode u 13:00 sati, a protekao je u tišini i bez političkih poruka.

Organizatori su istakli da je cilj okupljanja odavanje počasti preminulom mladiću te iskazivanje saosjećanja i zajedništva sa svima pogođenim ovom tragedijom. Građani su pozvani da ponesu svijeće kao simbol života, nade i podrške, uz poruku da će tišina govoriti umjesto riječi.

Istog dana, hiljade građana, među kojima su dominirali studenti i učenici, okupile su se u Sarajevu na novim protestima tražeći odgovornost za tešku saobraćajnu nesreću koja se dogodila 12. februara.

Protest je organizovan na poziv Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i sindikata srednjoškolskog obrazovanja, a simbolična okupljanja održana su i u drugim gradovima.

Nakon okupljanja ispred Zemaljskog muzeja, učesnici su blokirali saobraćaj i u koloni krenuli prema centru grada, zaustavljajući se ispred institucija vlasti uz uzvike „pravda“ i „istina“. Na čelu kolone bio je transparent s fotografijama mladih ljudi i djece stradalih u nerazjašnjenim okolnostima, uz poruku „Djeca koju je ubio sistem“.

Učesnici protesta ponovo su zatražili brzu i transparentnu istragu o iskliznuću tramvaja, uređenje stanja u GRAS-u, kao i rješavanje problema u Studentskom centru, koji mjesecima funkcioniše bez uprave. Istragu vodi Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a dodatno je otežava činjenica da nadzorna kamera u tramvaju nije radila, što otežava utvrđivanje tačnih okolnosti i eventualne odgovornosti.

Podsjećamo, Erdoan Morankić smrtno je stradao kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u tramvajsko stajalište, dok je Ella Jovanović teško povrijeđena i nalazi se na liječenju, a prema dostupnim informacijama njeno zdravstveno stanje je stabilno.