Mučnina tokom putovanja: Postoji vrlo jednostavno rješenje za ovaj problem

Mučnina tokom putovanja problem je s kojim se susreće veliki broj ljudi.

Prema podacima MedlinePlusa, svaka treća osoba je osjetljiva na ovaj oblik nelagode, a gotovo svi mogu razviti simptome ako su izloženi dovoljno intenzivnim uslovima. Ipak, rješenje može biti jednostavno, prirodno i dostupno svima – đumbir.

Zašto baš đumbir pomaže?

Putnički stručnjak James Steele iz organizacije Go2Africa objašnjava da se đumbir stoljećima koristi za smirivanje probavnih smetnji. Današnja istraživanja potvrđuju da ova biljka ublažava mučninu tokom putovanja jer smiruje gastrointestinalni trakt, poboljšava varenje i sprječava poremećaje u radu želuca.

Doktorica porodične medicine Uma Darji dodaje da je djelovanje đumbira naučno potvrđeno, ne samo na probavni sistem nego i na nervni sistem. Upravo zbog toga ga preporučuje pacijentima u obliku čaja, kapsula ili žvakaćih tableta, posebno onima koji žele izbjeći farmaceutske lijekove.

Naučna potvrda djelovanja

Jedna od ključnih studija objavljena 2020. godine pratila je 184 odrasle osobe koje su bile sklone mučnini tokom putovanja. Tokom četiri različita putovanja, ispitanici su prvo putovali bez ikakve pomoći, a zatim su uzimali tablete đumbira 15 minuta prije puta. Rezultati su pokazali značajno smanjenje simptoma, uključujući vrtoglavicu i umor, uz pad ocjene mučnine sa 40 na 25 bodova.

Kako koristiti đumbir?

Stručnjaci preporučuju da se čaj od đumbira pije 30 do 60 minuta prije polaska, kako bi aktivni sastojci stigli djelovati. Tokom putovanja može se grickati kristalizirani đumbir ili uzimati bomboni s pravim ekstraktom, ali važno je obratiti pažnju da ne budu samo s aromom.

Ipak, postoje ograničenja – trudnice i osobe koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi trebaju se obavezno posavjetovati s ljekarom prije upotrebe.

Ostali trikovi protiv mučnine

Osim đumbira, putnici se često služe i drugim metodama. Neki preporučuju žvakanje zelene jabuke, drugi mirisanje svježeg limuna, a postoje i neuobičajeni trikovi poput puhanja na palac, što navodno smanjuje stres i napetost. Iako naučna potvrda za ove metode nije jaka, vrijedi ih isprobati ako pomažu u ublažavanju nelagode.