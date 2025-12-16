Na Bingo Petrol benzinskim pumpama došlo je do promjene cijena goriva

Benzinska pumpa Bingo u Tuzli

Promjena cijena na Bingo pumpama zabilježena je nakon pada cijene nafte na svjetskom tržištu, gdje su u posljednjim danima u minusu referentni pokazatelji. Takva kretanja reflektovala su se i na domaće tržište goriva.

Prema novim cijenama, dizel gorivo na Bingo Petrol pumpama pojeftinilo je sa dosadašnjih 2,29 na 2,19 KM po litru. S druge strane, cijena benzina ostala je nepromijenjena i iznosi 2,29 KM za BMB 95. LPG se prodaje po cijeni od 1,19 KM, dok je benzin BMB 98 dostupan po cijeni od 2,49 KM isključivo na benzinskoj pumpi u Mostaru.

